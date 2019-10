Nordex anunció aumento de la producción y prevé sumar más trabajadores en su planta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa de ensamblaje de vehículos Nordex anunció ayer que comenzará a producir para el mercado local el furgón K-O de Citröen Jumpy y Peugeot Expert. Hasta el momento, estas unidades estaban destinadas solo al mercado argentino y brasileño.

Nordex también señaló que espera aumentar su planilla de trabajadores, pasando de 250 a 400 personas en los próximos años.

Los nuevos planes fueron presentados durante un evento de celebración por haber llegado a producir la unidad 10.000 del furgón K-O, a dos años de iniciar su fabricación en el Uruguay.



Según explicó el director de Relaciones Institucionales de Nordex, Ramón Cattaneo, el proyecto de ensamblaje de estos vehículos en Uruguay arrancó en 2017 con una inversión de US$ 20 millones entre Nordex y Euro Automotriz (EASA).



“Esperamos que pueda seguirse (el proyecto) por más de 10 años a 6.000 unidades al año”, dijo Cattaneo y explicó que la cifra de producción no alcanzó las 12.000 unidades producto de la caída de un cliente relevante como Argentina.



En cuanto a la posibilidad de aumentar la cantidad de puestos laborales, Cattaneo dijo que “la idea es, si se puede, llegar a 400 personas”. Añadió que en las plantas de ensamblaje como la de Nordex, “el tema normalmente no es de producción sino de demanda, si la demanda lo habilita se puede estirar la línea, hacer otro turno -ahora se trabaja en un turno solo- o se pueden hacer otras actividades”.



La decisión de comercializar estos vehículos en el mercado uruguayo se debió a que “se han generado condiciones” desde el punto de vista fiscal que posibilitan un impulso de las ventas, señaló Cattaneo.



“Los vehículos de este tipo en plaza son importados con aranceles mucho más bajos que los que tiene Brasil del 35%. Acá son de entre 6% y 23%. Eso consigue alguna ventaja impositiva que va a permitir acceder al mercado local de mejor forma, con menos costos de impuestos sobre la cadena del vehículo”, añadió el director de Relaciones Institucionales de Nordex



Por su parte, el responsable de EASA, Manuel Guelfi, resaltó que estos anuncios son “buenas noticias para Uruguay: estamos programando un aumento de producción que va a generar más mano de obra, más trabajo y mayor exportación”.