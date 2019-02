El núcleo de la industria tuvo un año “muy pobre” en 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El núcleo industrial (excluye a Ancap, las plantas de celulosa y de Pepsi) tuvo en 2018 el cuarto año de caída en su producción de los últimos cinco, al bajar 2,1%. El sector está con “problemas”, una situación “mala”, con “números (de producción) similares a 2008 y números de empleo de 2004. Seguimos con empresas que cierran y perdiendo empleo”, dijo a El País el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Gabriel Murara.

“Lo de Colgate (de cerrar su producción en Uruguay y trasladarla a México) no nos gusta, pero no nos sorprende. Si seguimos con la pérdida de competitividad, (el cierre de empresas y la destrucción de empleo) es lo que va a seguir pasando”, agregó.

Producción Industria by on Scribd

Los analistas califican al desempeño del núcleo industrial en 2018 como “muy pobre”, “muy malo” o directamente como un “año negro”.



Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de diciembre de la industria manufacturera en los que el Índice de Volumen Físico (IVF) cayó 8,8% frente a igual mes de 2017 y 9,6% si se excluye la refinería. En el acumulado del año, el IVF de la industria aumentó 11,6%, pero si se excluye la refinería bajó 2,9%. Es que durante 10 meses de 2017 la refinería de La Teja estuvo parada por mantenimiento y por eso da ese salto en la producción en 2018 (al comparar contra cero varios meses).



Los analistas prefieren analizar el núcleo de la industria que, además de la refinería, excluye a las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata y a la de concentrados de Pepsi. Estas tres, por su tamaño, pueden distorsionar la medición del sector cuando tienen paradas por mantenimiento.



En diciembre, el núcleo industrial “tras dos meses de crecimiento moderado, exhibió una fuerte contracción interanual de 13,5%”, dijo a El País la analista de CPA Ferrere, Belén Sotto. Fue un “mal año y no vemos señales de reversión en 2019”, agregó.



La gerente de Asesoramiento Financiero de Deloitte, Alicia Corcoll dijo a El País que “el núcleo industrial mostró un desempeño muy pobre a lo largo del año y ahora este último dato de diciembre mostró una caída particularmente fuerte, cerrando con una baja promedio de 2% en el conjunto del año”.



“En términos tendenciales el sector está operando con niveles de actividad tan bajos como los que teníamos en 2010 (con lo cual, en estos últimos ocho años el núcleo industrial no acumuló ningún crecimiento)”, agregó Corcoll.



Con ese análisis, coincidió el economista de Vixion Consultores Aldo Lema: “al excluir la refinería de Ancap, queda en evidencia que 2018 fue un muy mal año para la industria uruguaya, con caídas cercanas al 2% del núcleo manufacturero y al 5% en las horas trabajadas”.



Esta situación se visualiza también en el hecho de que de los 19 rubros para las que el INE publica datos, “sólo seis crecieron en el promedio de 2018 respecto a 2017”, escribió la economista de PwC Matilde Morales en Twitter.



En la misma línea, un comunicado del Ministerio de Industria, Energía y Minería indicó que en 2018 “el Índice de Difusión Industrial, se constata que alcanzó un valor de 37%, resultado de haberse registrado 23 ramas con crecimiento anual”.



En tanto, el informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) sobre los datos del INE fue titulado en forma categórica: “2018: año negro”. Según su medición en tendencia-ciclo, el núcleo industrial cayó en todos los meses de 2018, las mayores en noviembre (-0,9%) y diciembre (-1,1%).



“En 2018 la producción industrial no logró revertir la situación delicada que atravesaba, profundizando con el resultado de diciembre la tendencia ciclo negativa y el proceso de reducción del personal ocupado”, resumió el Cinve.

Grupos.

Al analizar por agrupaciones, en 2018 las “industrias de comercio intra-rama, forman la agrupación que registró la mayor caída en el promedio anual de la actividad industrial (-5,6%)”, indicó el Cinve. Al excluir a UPM, Montes del Plata y Pepsi de este grupo, la reducción fue mayor: 6,7%, con pinturas como la rama de más contracción.



“Las industrias sustitutivas de importación disminuyeron su actividad promedio anual en 2,2%”, señaló, explicada por las ramas de fabricación de muebles, fabricación de recipientes de metal y fabricación de plaguicidas.



“La agrupación de industrias exportadoras registró una contracción de 1,5% en su actividad promedio anual”, agregó, en particular por el magro desempeño de los molinos arroceros.



Por último, “las industrias de bajo comercio mostraron una variación negativa del promedio anual de 1,1%” por la rama bebidas sin alcohol principalmente, explicó el Cinve.