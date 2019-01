Nuestro puerto a 13 metros es imbatible

Estoy convencido que el puerto de Montevideo por su privilegiada conformacion morfológica y ventajosa profundidad de aguas, en una super protegida bahía, tiene las mejores condiciones para un desarrollo operativo con horizontes insospechados y un crecimiento físico aun generoso de sus estructuras”. Estos fueron los primeros conceptos ofrecidos por Guillermo Jacob, Presidente de la empresa marítima Christophersen S.A. en una entrevista especial para El País.

El empresario sostuvo a continuación que el Puerto de Montevideo se va a ver enormemente favorecido por la nueva planta de celulosa de UPM porque “tenemos entendido que un compromiso entre la empresa finlandesa y el gobierno uruguayo llevará la profundidad del puerto y sus accesos a los 13 metros. Y esto -agregó Jacob enfáticamente- pondrá a Montevideo en la región en una posición competitiva muy fuerte”. Fue aquí donde insertamos nuestra primera preocupación, preguntándole si no preveía en algún momento que Argentina llevara sus canales a mayores profundidades a lo que nuestro entrevistado nos respondió sin juego de palabras: “En mi opinión, Argentina no tiene ninguna posibilidad de llevar los ríos a esa profundidad, si bien es técnicamente posible, implicaría una inversión económica monumental. Estamos hablando que Montevideo alcanzaría esa condición competitiva en unos 4 a 5 años y en ese momento claramente va a ser el mejor puerto de la Hidrovía. Y por esas razones de competitividad, deberían converger naturalmente todas las cargas de Bolivia y Paraguay. Yo veo claramente que las conveniencias operativas son tan grandes que es como la ley de gravedad, no hay forma de cambiar un destino natural, o sea no hay forma que esas cargas no vengan a Montevideo. Aún cuando circunstancialmente estas cargas estén ahora no saliendo por determinados contratiempos por Montevideo y sí por Argentina. En la mirada a largo plazo eso no puede ser de otro modo, no es consistente, es ir contra la naturaleza de las cosas”. Pasando a otro tema no menos importante, Guillermo Jacob se muestra hondamente preocupado porque se está hablando mucho de desarrollos inmobiliarios en el área costera de la bahía. “Yo creo que Miontevideo ha sido bendecido con una maravillosa bahía que a mi entender debería ser utilizada para su comercio exterior, como una formidable herramienta competitiva, con visión regional. Y es que Montevideo tiene todavía mucha zona, muchas áreas para expandirse sobre todo para la zona de Capurro. Categóricamente estoy convencido que el puerto de Montevideo, es el Puerto de Aguas Profundas. Quiero poner énfasis para que quede bien claro, que Montevideo tiene un puerto muy válido, con excelentes condiciones para competir. Felizmente advierto que el gobierno está convencido de ello, pero me gustaría sugerir que el plan de desarrollo del puerto contemplara una expansión en todo lo posible de su espléndida bahía. Pienso que podría lograr un gran impulso con el compromiso de UPM, que generaría un efecto dinamizador para toda la actividad exportadora e importadora con un puerto a 13 metros al cero. Pero también pienso que se debería ser mas ambicioso y permítame que insista, se debería ir a una etapa mas agresiva de desarrollo de planes de expansión dentro de la bahía, es un fenómeno geográfico de privilegio”. Preguntado sobre el Proyecto Puntas de Sayago, nuestro entrevistado respondió que lo ve “como posible previo a la construcción de un puerto y un canal de navegación con un mantenimiento que trasuntara costos”.

Flujos de carga.

Se mostró optimista en cuanto al flujo de carga general y contenedores provenientes de Bolivia, Paraguay donde hay una dinámica de crecimiento y también de Uruguay obviamente, pero digamos de la región. Y no descarto carga del Mato Grosso que tendrá sus buenos aportes para la Hidrovía. También habría que sumar unas 2 millones de toneladas de celulosa de UPM que van a salir en barcos convencionales pero un 15% entiendo que lo haría en contenedores, así que por fuerza de los hechos deberemos contar a mediano plazo con más facilidades portuarias que respondan a exigencias de la carga. En este sentido, entiendo que se estaría negociando con UPM una nueva Terminal en el puerto de Montevideo. En esta línea de concesiones no descarto tampoco que a los paraguayos se les busque la solución concediéndoles un muelle con grúas para que puedan operar de forma fluida y eficiente, sin duda un tema para estudiar. Tampoco descarto la posibilidad, dadas las condiciones competitivas de Montevideo y sus 13 metros de profundidad, que se estarían dando las condiciones para instalar otra Terminal de contenedores que pienso podría ser de interés de algunas de las cuatro principales líneas navieras que conocemos y dentro de la factible pienso en MSC. Volviendo al tema que nos preocupa, que es la falta de infraestructura, Guillermo Jacob sostiene que la bahía de Montevideo, protegida de las vientos y de todo, ofrece enormes oportunidades para desarrollar planes de expansión sobre todo hacia el área de Capurro “y estamos convencidos que hay que ir hacia allí para seguir agrandando los potenciales de Montevideo”.

Feeder.

Otro sustancioso comentario de Jacob, refiriéndose a los 13 metros de profundidad de Montevideo es cuando dice: “como Buenos Aires no va a tener esa competitividad, habrá naves “feeders” de Buenos Aires a Montevideo y esos contenedores, sean de cualquiera de las líneas, van a venir a Montevideo con barcos grandes y pienso entonces que no van a escalar en Buenos Aires, así que se van a precisar mas lugares de atraque. Así que se precisarán mas muelles. Por último, a nosotros con nuestra terminal (TGM) no nos ha ido mal considerando que hubo una sensible reducción en productos agrarios en Argentina y Uruguay debido a los cambios climáticos, pero así y todo entre otros productos hemos trabajado casi a pleno, trasbordando arroz y maíz de Paraguay. Volviendo al tema de los 13 metros de profundidad, Jacob nos contagia su entusiasmo por Montevideo apostando a sus ventajas competitivas.