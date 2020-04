Nueva medida del Banco Central para facilitar crédito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) resolvió ayer una nueva medida para facilitar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el marco de la crisis generada por el coronavirus.



Una de las claves para el BCU es asegurar la liquidez a las empresas que se ven afectadas al haber caído o directamente frenado sus ingresos debido a las medidas de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.



La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU emitió una resolución transitoria para el cómputo de garantías otorgadas en la “Línea Especial de Garantías SiGa Emergencia”. Esa medida permite aumentar el porcentaje de cobertura hasta un 80% sobre créditos nuevos dentro del plazo de seis meses desde el inicio de vigencia de esa línea especial. El anterior tope de cobertura era del 70%.

Esto facilita, sobre todo a las mipymes, el acceso al crédito. ¿Cómo? El SiGa otorga garantías para créditos de capital de trabajo o inversión, que cubren el posible impago del mismo lo que permite el acceso a préstamos a las mipymes que no tienen por sí las garantías necesarias y suficientes. Las instituciones financieras al tener parte del riesgo cubierto pueden prestar en mejores condiciones de plazo y tasa de interés.

Ante la situación del coronavirus, se generó la línea especial SiGa Emergencias tanto para capital de trabajo, de inversión así como para reestructurar deudas previas. Si es para un nuevo crédito, la garantía cubre (tras la resolución del Central) hasta el 80% del capital prestado, mientras que si es para reestructurar un préstamo previo cubre entre el 50% y el 70%.

Si se trata de un nuevo crédito, asumiendo un 80% de cobertura de la garantía, el rango de préstamos va de el equivalente a US$ 2.000 hasta el equivalente a US$ 153.000 aproximadamente, señala el SiGa en su página web.



El gobierno resolvió en una medida previa, aumentar el fondo del SiGa, que era de US$ 50 millones, a US$ 500 millones. Eso permite que las instituciones financiera den créditos por hasta cinco veces ese monto, es decir US$ 2.500 millones.

Además, el gobierno resolvió exonerar en 70% la comisión que cobra el SiGa a las empresas, lo que hizo que la misma baje de 2,6% a 0,78%.



Para acceder a préstamos con esta garantía, el empresario debe ir a una de las instituciones que ofrecen estos créditos (Cintepa, IPRU, Fundasol, FEDU, Coopace, Proleco, Fucerep, Fucac o República Microfinanzas) o a uno de los bancos que lo ofrecen (Itaú, República, Bandes, BBVA, HSBC, Scotiabank o Santander).

El requisito para la mipyme es estar al día con la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social y, en caso que ya contar con un crédito, que este tenga menos de 59 días de atraso al 29 de febrero.