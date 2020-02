Nueva misión del FMI llegará el lunes a Argentina para continuar diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo lunes a Buenos Aires para continuar el diálogo con el Gobierno argentino sobre el programa económico y la estrategia sobre la deuda soberana, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Los enviados del organismo internacional mantendrán reuniones de carácter técnico con representes del Ministerio de Economía argentina.

El envío de esta misión se confirma luego de que la semana pasada un equipo técnico del FMI, encabezado por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, visitara Buenos Aires y de que el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, mantuviera encuentros entre el sábado y el lunes pasado con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, y otros miembros de la institución.



"Seguimos avanzando. Y nosotros necesitamos que sigan adelante, auditando las cuentas, porque nadie quiere más que nosotros que vean las cuentas públicas argentinas para que vean lo que se ha dejado", dijo este viernes el presidente argentino, Alberto Fernández, en declaraciones radiales.



Las conversaciones se suceden en momentos en que Argentina se apresta a presentar una propuesta de reestructuración de deudas con acreedores privados.



Paralelamente, el Gobierno de Fernández busca entablar negociaciones formales con el FMI sobre la deuda que mantiene con el organismo, por unos US$ 44.000 millones.



"Las conversaciones van bien y esperamos que continúen en los próximos días", dijo este jueves el portavoz del FMI, Gerry Rice, en su rueda de prensa semanal.

as últimas proyecciones del FMI, de hace tres meses, indican que la economía argentina se contraería un 1,3% este año.. Foto: AFP

Tras la reunión que mantuvo el fin de semana último en Riad con Martín Guzmán, Georgieva confirmó el "compromiso" de las autoridades argentinas de continuar los contactos, incluyendo el envío de una misión al país suramericano para someterlo a la revisión financiera anual habitual de todos sus miembros, dentro del proceso que el FMI denomina Artículo IV, con el fin último de alcanzar un programa apoyado por el organismo en el futuro.



La semana pasada, el FMI calificó en un comunicado de "insostenible" la deuda argentina y señaló que se requerirá "una "contribución apreciable de los acreedores privados" para resolver la situación y restaurar su sostenibilidad.



El FMI ha apoyado los argumentos del Gobierno de Fernández, quien llegó al poder a finales del pasado año, y que ha subrayado que el país carece de capacidad para hacer frente a su deuda si la economía no sale de la recesión en la que está hundida desde hace casi dos años.



En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y tras desatarse la crisis económica, el FMI aprobó un acuerdo de auxilio financiero a Argentina por US$ 56.300 millones, de los que hasta ahora ha enviado US$ 44.000 millones, el mayor de la historia de la institución financiera internacional.



Según la Secretaría de Finanzas, a finales de diciembre la deuda bruta de Argentina ascendía a US$ 323.177 millones, de los que unos US$ 194.000 millones corresponden a deuda en títulos públicos a medio y largo plazo, y cuya renegociación busca el Gobierno argentino.



Las últimas proyecciones del Fondo, de hace tres meses, indican que la economía argentina se contraería un 1,3% este año.