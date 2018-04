Nueva naviera One conecta a Montevideo

La sexta mayor empresa naviera del mundo ONE (Ocean Network Express) comenzó ayer domingo 1 de abril sus operaciones marítimas a nivel mundial, incluido Uruguay, para el transporte de contenedores. Cuenta con una flota de 250 barcos containeros de última generación y una capacidad de transporte de 1.44 millones de teus, lo cual para nuestro asombro está pautando su tamaño y potencial.



No es una fusión de empresas a las que estamos acostumbrados, sino que ONE es producto de la reunión del poderío y la tecnología avanzada de las tres más importantes empresas navieras japonesas a la vanguardia de la industria marítima como son K Line, MOL y NYK Line. Estas tres grandes y poderosas líneas navieras han incorporado a ONE sus perfiles empresariales más prestigiosos, pero también le han dado independencia operativa total al extremo que ONE se ha instalado en Singapur a cuyo frente se encuentra un experto inglés.

Así que la idea firme de ONE es desarrollar su actividad con creatividad, confiabilidad, ingenio y cambios de impacto, abandonando los viejos moldes para llevar el transporte marítimo al mismo centro de los intereses de los cargadores a través del contacto personal con el cliente. Nos dicen que habrá entonces un antes y un después de Ocean Network Express. Los servicios que cumplirá será en las áreas de Asia y del Golfo, con salidas semanales desde Montevideo.

Gerentes.

“Siguiendo instrucciones del presidente de ONE, Jeremy Nixon, nuestro horizonte de trabajo es marcar innovación, cambios, no haremos nada que no sea trabajar junto al cargador atendiendo sus necesidades, para cuyo propósito recibirá un servicio contenerizado de calidad top”. Estas fueron parte de las expresiones de los dos principales gerentes operativos de ONE, Agustín Amespil (commercial manager), y Pablo Domínguez (corporate manager), a lo largo de una extendida entrevista periodística donde se nos ofreció detalles del nuevo servicio que conectará Montevideo. Son jóvenes expertos en transporte marítimo que vienen de prestigiosas empresas navieras internacionales.

En otra parte de sus comentarios, nuestros entrevistados insistieron en destacar que están en una empresa transportadora moderna, de cambios, ágil, y que el centro de todo es el cliente, el cargador: “A su llamado estaremos junto a él para coadyuvar a sus esfuerzos de exportación o importación y resolver dificultades si las hubiera.



Y no desempolvaremos los viejos moldes porque no nos manejamos con ellos sino que estamos up-to-date en el transporte marítimo y por lo tanto aspiramos a jugar en las grandes ligas como se dice popularmente. En esta batalla de ganar espacios tendremos presente lo que dice nuestro CEO Jeremy Nixon: “Just large enough to survive and yet still small enough to care of customers” (“suficientemente grandes para sobrevivir, pero también suficientemente humildes para ocuparnos de nuestros clientes”).



En definitiva estamos preparados y convencidos de que lograremos los objetivos de ONE porque contamos con su tecnología y poderío de lo que es hoy día, como le dijimos, la sexta empresa naviera del mundo, en un tiempo de “megaempresas” que sugiere muchas cosas.

Servicios.

Nuestros entrevistados nos detallaron el itinerario que hará la línea ONE en su viaje al Medio y Lejano Oriente, Oceanía y África bajo la sigla CSW: Pusan-Shanghái-Ningbo-Shekou-Yantian-Hong Kong-Singapore-Santos-Paranaguá-Montevideo-Buenos Aires-Rio Grande-Itajai-Navegantes-Paranaguá-Santos-Coega-Singapore-Hong Kong-Pusan. Será de frecuencia semanal con salidas desde Montevideo los jueves. Este servicio conectará con las rutas de Lejano Oriente, Medio Oriente y Oceanía para importación y exportación, así como solo exportación para África.

NX2: Este servicio será a Lejano y Medio Oriente y Oceanía. Los puertos son: Pusan-Qingdao-Shanghái-Ningbo-Shekou-Singapore-Port Kelang-Sepetiba-Santos-Paranaguá-Buenos Aires-Montevideo-Imbituba-Itajai-Itapoa-Santos-Sepetiba-Port Kelang-Singapore-Hong Kong-Pusan con salidas desde Montevideo los lunes de cada semana. Este servicio conectará con las rutas de Lejano y Medio Oriente y Oceanía para importación y exportación.

NX1: Este servicio es a Lejano y Medio Oriente y Oceanía. Su rotación es: Shanghái-Ningbo-Yantian-Hong Kong-Singapore-Río de Janeiro-Santos-Paranaguá-Navegantes-Montevideo-Buenos Aires- Rio Grande-Navegantes-Paranaguá-Santos-Singapore- Hong Kong-Shanghái. Saldrá de Montevideo todos los miércoles. Es un servicio que se conectará con las rutas de Lejano y Medio Oriente y Oceanía solo para importación.

ANSG: Este servicio es a Brasil, Caribe, Golfo de México y Estados Unidos. Su rotación será: Veracruz-Altamira-Houston-New Orleans-Caucedo-Suape-Santos-Buenos Aires-Montevideo-Rio Grande- Navegantes-Santos-Río de Janeiro-Cartagena-Veracruz con salidas desde Montevideo los lunes.