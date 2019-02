Nueva planta de UTE operará al 100% en pocos días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“En infraestructura hay cosas que empezaron en el otro período y hay que terminarlas”, dijo en diciembre de 2015 el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, al hablar sobre los objetivos de la actual gestión.

Uno de los proyectos a los que refería era la planta de ciclo combinado en Punta del Tigre (San José), que empezó a construirse en 2012 y quedará 100% en funcionamiento “en las próximas semanas”, informó el jerarca a El País.



Se trata de un emprendimiento que aportará 532 megavatios (MW) a la producción eléctrica con una inversión estimada en US$ 530 millones.



La construcción estuvo afectada varias veces por conflictos sindicales y atrasos por parte de la firma constructora Hyundai, lo que llevó a acusaciones cruzadas entre UTE y la empresa coreana en la Justicia.



Casaravilla explicó que la planta tiene tres turbinas, “dos de ciclo abierto como las que tiene UTE en La Tablada, que usan gas y al hacerlo explotar en la cámara de combustión hace girar la turbina y se genera energía, pero hay humos calientes que se irían a la atmósfera y se usan para generar vapor y mover la tercera turbina”.



Destacó que “sin ningún combustible adicional tenés otra turbina que aumenta el rendimiento de la planta un 50% si se pone en términos de cuánto combustible fósil se gasta” para producir energía.



El jerarca indicó que “las dos primeras turbinas ya están operativas desde hace tiempo”, habiendo aportado 360 MW a la generación eléctrica en 2018.



“En la tercera turbina estamos haciendo los ensayos finales, ya la probamos con gasoil y lo estamos haciendo con gas, ya que son máquinas bicombustibles”, dijo el presidente de UTE.



Informó que “es de esperar que en las próximas semanas quede finalmente pronta la tercera y última turbina, y así quedamos con todo el ciclo combinado operativo y funcionando”.



Ayer El Observador publicó que en los últimos días se ha exportado energía procedente de la planta de Punta del Tigre.



Casaravilla señaló que los 540 MW de la planta de Punta del Tigre equivalen “a la mitad del respaldo térmico de Uruguay”. Detalló que la producción térmica “es necesaria para poder garantizar el abastecimiento frente a las vicisitudes (climáticas), cuando no hay eólica, fotovoltaica o poca agua”.



Incluso, sostuvo que el respaldo térmico “permite usar mejor el agua, aunque no la prendamos, porque sabemos que si no viene lluvia está para garantizar la demanda”.