Una nueva propuesta para la reforma jubilatoria, ¿de qué se trata?

La reforma jubilatoria en Uruguay implica -entre otras cosas- avanzar en la definición de dos contratos: por un lado el contrato de género y por otro lado, el intergeneracional. Uruguay empieza a cerrar una etapa demográfica y en consecuencia empieza a abrir una nueva fase que estará liderada por un paulatino deterioro de la relación entre la población activa laboralmente y la población dependiente, caracterizada por el aumento de los adultos mayores y su pasividad en el mercado de trabajo.

Esto trae consigo múltiples desafíos no solo a nivel social, sino también en el ámbito económico y fiscal del país, por lo que entender este proceso y las posibles alternativas para solucionarlo es clave.



Esta es parte de la mirada que expuso Fernando Filgueira, director del Fondo de Población de las Naciones Unidas y exsubsecretario de Educación y Cultura, en el marco de un evento organizado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) -que próximamente debe enviar sus recomendaciones de reforma del sistema previsional al Poder Ejecutivo- en la que referentes nacionales analizaron el diagnóstico del sistema previsional uruguayo elaborado por esta comisión y ya presentado de manera oficial.

De acuerdo con Filgueira, hay “un elemento problemático en materia de transparencia” en las transferencias de la seguridad social que se realizan actualmente “y también de equidad”, que refiere a aquellas personas que aportan al régimen contributivo del sistema de seguridad social pero que no se jubilan.



Estas personas “están subsidiando a quienes sí reciben causal jubilatoria”, indicó Filgueira y agregó que “además están aportando al financiamiento del sistema porque pagan impuestos generales” que luego en parte se destinan al pago de dichas transferencias.

A su entender, hay “una parte importante de la población que trabaja”, principalmente de los quintiles de ingresos uno y dos (el 40% de la población de menos ingresos), que aportan a un sistema de jubilaciones y pensiones pero que “tienen bajas chances de configurar causal (jubilatorio) porque se encuentran en el límite de la pobreza o en situaciones de vulnerabilidad”.



Por esta razón, para Filgueira “sería razonable” pensar “en un sistema donde la pensión no contributiva libera de parte de la necesidad de aportes al sistema de jubilaciones y pensiones a la población de menores ingresos o lo hace por lo menos optativo”. Este camino no implicaría sin embargo que esas personas no aporten al sistema de seguridad social, sino que “genera la obligación de aportes a menor costo sobre la nómina salarial para poder integrarse a las prestaciones de carácter contributivo de la población en actividad”, explicó el especialista.

¿Qué significa esto? Que esas personas tendrían la obligación de realizar aportes pero estos estarán destinados a financiar prestaciones como por ejemplo el seguro de desempleo, el subsidio por enfermedad, entre otros.



“Me parece que es una pieza fundamental del sistema que deberíamos intentar incorporar en el diagnóstico”, afirmó Filgueira.

La propuesta se refiere a lo que se conoce como “pilar cero” que se ha implementado en otros países y que es de carácter no contributivo. Uno de sus principales objetivos es la asistencia social condicional a los niveles de ingresos y busca asegurar un mínimo de protección a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que participan de forma marginal en la economía formal de un país.



El presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, afirmó durante la exposición que comparte “la necesidad de tener un pilar cero fuerte” y señaló que es un tema que se ha tratado en la interna de la comisión.



“Parecería ser un imperativo de las nuevas características que tiene el mercado de trabajo”, señaló aunque advirtió que uno de los principales desafíos que tiene la propuesta refiere a la forma de financiarla.

Jubilados en Uruguay. Foto: Archivo El País.

“También ofrece una oportunidad y es que tiene que ser un pilar cero que reconozca el efecto del aporte hecho. No puede ser un pilar cero que absorba, inutilice o desincentive el aporte, allí hay un elemento de diseño relevante”, explicó el presidente.



No obstante, según Saldain, en la próxima reforma previsional que implemente Uruguay “no podemos abandonar a los sectores de ingresos medio y medio alto” dado que a su entender es “un sector de gran importancia social y económica” si se quiere llegar a un sistema previsional justo.



Para no “abandonar” a este sector de la población, el presidente de la CESS planteó como relevante la “necesidad y desafío” de la existencia del ahorro voluntario.



“Tenemos para un pilar cero un desafío de sostenibilidad, que sea viable financieramente y que de alguna manera no acentúe la actual tendencia del gasto público previsional”, indicó Saldain pero agregó que hay que “buscar cómo compatibilizar” en este contexto las necesidades “justas” de la clase media y media alta.

La visión de los referentes que participaron de la conferencia de la comisión de seguridad social.

fernando filgueira Transparencia “Los recursos de Rentas Generales no debieran estar orientados a subsidiar jubilaciones y pensiones más altas” a excepción de algunos sectores pero sí destinarse “a evitar la pobreza en la vejez”.

Ariel Davrieux Poco solidarios El sistema de seguridad social actual “está integrado por un conjunto de subsistemas que en sí podrían ser solidarios pero son absolutamente no solidarios con el resto de la población”.

enrique iglesias Seguimiento “Habría que tratar de no ser tan ambiciosos ni resolver todos los desafíos de una. Ir por etapas. Apelaría a la creación de un sistema permanente que siga el tema siempre”.

álvaro forteza Evitar evasión “Si uno piensa en gente con ingresos bajísimos, es racional que evite aportar a la seguridad social. Sería racional no poner algo que se va a evitar. Estoy muy de acuerdo con un pilar cero”.