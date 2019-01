Nueva subasta para mejorar calidad de la telefonía celular

El Poder Ejecutivo emitió un decreto para subastar la asignación del uso de frecuencias radioeléctricas, algo que les permitirá a las empresas de telefonía móvil incorporar la tecnología más avanzada en la materia: el 5G.

Según el decreto es "necesario fomentar la adquisición de bloques de frecuencias para mejorar la competencia entre todos los operadores posibilitando así la mejora de los servicios prestados, en beneficio de los ciudadanos".

Así, se subastarán las frecuencias de 2.500 a 2.570 Megahertz (MHz) apareado con 2.620 a 2.690 MHz, en la banda de 2.600 MHz, con un precio base de US$ 7 millones cada bloque. También la frecuencia de 1.820 a 1.850 MHz de forma no apareada, en la banda de 1.800 MHz a un precio base de US$ 5 millones cada bloque y la de 1.765 a 1.780 MHz apareados con 2.165 a 2.180 MHz y 2.180 a 2.200 MHz de forma no apareada, en la banda AWS extendida a un precio base de US$ 7,5 millones cada bloque.

El decreto indicó que "el plazo de la concesión del derecho de uso de las frecuencias a licitar será de 20 años".

Según había informado el semanario Búsqueda la semana pasada, en el gobierno se entiende que la subasta "permitirá que Uruguay se mantenga a la vanguardia" en el acceso y uso de nuevas tecnologías. El 5G además de permitir una velocidad mayor de Internet en los celulares, habilita el uso de Internet de las Cosas (que sirve para manejar en forma remota equipos electrónicos y hasta vehículos).

El decreto, exige a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) "la elevación al Poder Ejecutivo para su aprobación, del pliego de bases y condiciones que regirá el procedimiento competitivo, dentro del plazo máximo de 30 días corridos contados desde la publicación del presente decreto (lo que ocurrirá como máximo el próximo 18 de enero). El procedimiento competitivo se llevará a cabo en el plazo máximo de 45 días corridos desde la aprobación del referido pliego". Es decir, que la subasta se podría hacer entre mediados de marzo y abril (dependiendo de qué tan rápido sea el Poder Ejecutivo).

Las que competirán en la subasta serán Claro y Movistar, ya que como en procedimientos anteriores, se reservó a favor de Antel seis bloques de 5 + 5 MHz de la banda de 2.600 MHz y dos bloques de 10 MHz no apareados de la banda de 1.800 MHz. Antel pagará "como precio por cada bloque de espectro que se le asigne, el valor que resulte del promedio que surja del procedimiento competitivo", indicó el decreto.

A mediados de 2017, el Estado adjudicó siete bloques en frecuencias bajas y altas: tres a Movistar (por los que pagó US$ 30.915.000) y otros cuatro a Claro (que abonó US$ 35,2 millones). Antel se quedó con los cuatro bloques que tenía reservados (por los que abonó US$ 45,3 millones).