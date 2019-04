Una nueva tecnológica sale a bolsa de valores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pinterest Inc fijó ayer un rango de precios de US$ 15 a US$ 17 por acción para su salida a bolsa en Estados Unidos, con la venta de 75 millones de títulos, valorando la compañía por debajo de los US$ 12.000 millones que determinó una colocación privada con la que el grupo de búsqueda de imágenes por internet captó fondos en 2017.

La salida será el próximo 17 de abril, según el calendario de la Bolsa de Nueva York.

En la parte alta del rango anunciado, la empresa podría alcanzar una capitalización de US$ 11.300 millones y embolsarse unos US$ 1.300 millones en términos netos, teniendo en consideración los títulos restringidos y opciones.

Reuters publicó en enero que Pinterest -que quiere cotizar bajo el símbolo “PINS” en la Bolsa de Nueva York- quería levantar unos US$ 1.500 millones y que la salida a bolsa probablemente se produciría en el primer semestre del año.

Pinterest, compañía propietaria del sitio web de búsqueda de imágenes conocido por las fotos de comida y moda que cuelgan sus usuarios, anunció unos ingresos anuales de US$ 755,9 millones en 2018, un 60% más que en el año anterior.

Sin embargo, sigue sin ser rentable a pesar de que sus pérdidas netas se redujeron a US$ 62,97 millones en 2018 desde US$ 130 millones un año antes.

La compañía debutaría en bolsa con una estructura de acciones dual que concentraría el poder de voto en los accionistas de clase B, entre los que se incluyen el cofundador, presidente y consejero delegado Benjamin Silbermann, de acuerdo con el informe presentado a la SEC.

De acuerdo a su documento de la SEC, "Pinterest es el lugar donde más de 250 millones de personas alrededor del mundo acuden por inspiración para sus vidas. Descubren ideas para cualquier cosa que se pueda imaginar".

Pinterest se uniría así a otras compañías de alto perfil que han salido a bolsa recientemente como Lyft Inc (la competidora de Uber) o Levi Strauss, mientras que Uber también podría hacerlo este mes, según fuentes.