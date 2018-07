Nuevo bono del BID para financiar renovables

Se trata del tercer proyecto que el BID Invest financia en Uruguay a través de este tipo de estructura financiera, aunque el primero en que utiliza deuda subordinada.

"La estructuración con bonos B facilita el desarrollo de una fuente de financiación alternativa a través de los mercados de capital. La combinación de ambos tipos de financiamiento permite a BID Invest contribuir a la movilización de un mayor número de inversores institucionales", destacó el BID en un comunicado.

El paquete financiero de BID Invest para estos dos proyectos suma US$ 114,5 millones. Está compuesto por un préstamo senior de US$ 103 millones (US$ 5,4 millones fondeados con capital propio y el resto mediante una emisión de bonos en el mercado privado) a 24,5 años, y un paquete de deuda subordinada formado por un préstamo de BID Invest de US$ 11,5 millones (US$ 0,6 millones fondeados con capital propio y el resto a través de un bono B subordinado) a un plazo de 15 años.

Las dos plantas solares fotovoltaicas están operativas desde mediados del 2017 y venden energía a UTE. Son propiedad de la compañía Atlas Renewable Energy (dedicada a la construcción y operación de proyectos de renovables) y en total generan aproximadamente 135 GWh (gigavatios-hora) de energía limpia.