El nuevo gobierno quiere reformular el “Gran Hermano” del transporte de carga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sistema de monitoreo en línea que tiene como objetivo mejorar el control en el transporte de carga mediante la vigilancia de camiones, choferes, mercadería, horarios y otros datos, será reformulado por el nuevo gobierno electo.

Así lo informó a El País el designado subsecretario de Transporte y Obras Públicas y exdiputado por el Partido Nacional, Juan José Olaizola, quien afirmó que se creará un grupo de trabajo para modificar el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del mismo.



La actual administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) liderada por Víctor Rossi había establecido un cronograma de obligatoriedad de ingreso de las empresas transportistas al Sictrac. Dicho calendario tenía como última posibilidad el próximo 3 de febrero y desde esa fecha aquellas empresas que tengan uno o más camiones y que no estén en el Sictrac podrán ser multados.



Sin embargo, Olaizola confirmó que “no se penalizará ni sancionará el incumplimiento” de quienes aún no están registrados en el sistema.

Por el contrario, según el subsecretario designado, el plan para el MTOP es “crear un grupo de trabajo” al asumir el mandato que analice y reformule el sistema.



“Quiero llevar tranquilidad al (sector) transportista y decirles que no vamos a penalizar a los que no estén adheridos al sistema, porque vamos a crear un grupo de trabajo para reformular el Sictrac, y limar las asperezas porque ha habido diferencias notorias con este sistema y no queremos que sea un problema más”, dijo quien será subsecretario a partir del 1° de marzo.



Hasta el momento, según datos manejados por Olaizola, hay registrados poco más de 2.000 transportistas de una flota nacional compuesta por alrededor de 30.000 camiones. “No se le ha dado importancia al registro”, indicó.

Si bien no se ha definido cuáles serán los cambios ni quién formará parte del grupo de trabajo que analizará el tema, Olaizola explicó que estarán incluidos “los principales actores del sistema” a nivel laboral, empresarial y de transportistas dado que “hay distintas realidades en el transporte de carga”.