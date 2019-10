Nuevo límite de compra de dólares en Argentina, ¿a cuánto está el dólar blue?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina amaneció con la oficialización de una nueva medida de su Banco Central luego de las elecciones nacionales de ayer domingo. Un edurecimiento del cepo cambiario volvió a cambiar las reglas del juego de la compra y venta de dólares.

Apenas comenzó la rueda oficial, poco se sabía sobre la cotización del dólar blue. A medida que avanzó la rueda, empezaron a aparecer los primeros precios a 77 pesos argentinos.



Cuando se limita el mercado de compra y venta de la divisa estadounidense, su comercialización ilegal tiende a subir en Argentina. En las horas previas a la apertura de mercados circulaban valores de dólar blue para la compra a 74.50 pesos argentinos y para la venta a 75.50 pesos argentinos. Al comienzo de la jornada insinúa con acomodarse un poco arriba: 74 pesos argentinos para la compra y 77 pesos argentinos para la venta. De esta manera, la brecha entre dólar oficial y el paralelo supera el 19%.



El viernes pasado el Banco Central perdió US$ 1.755 millones de reservas, en un contexto de "pánico" preelectoral en el que los ahorristas buscaron blindar sus ahorros refugiándose en el dólar. Ante la desconfianza, muchos de ellos prefirieron también hacerse de esas divisas depositadas en los bancos. Las reservas terminaron entonces en US$ 43.503 millones, su peor nivel en 28 meses, y el dólar, que el gobierno había logrado congelar en $ 60 en las últimas semanas, terminó en $ 59,99 para el mercado mayorista, y en $ 65 para la venta al público, su máximo nominal.



Nuevas reglas.

Una de las nuevas políticas económicas, por ejemplo, es que el límite para comprar dólares bajó de US$ 10.000 a US$ 200 mensuales para las personas físicas que hagan la operación a través de su cuenta bancaria. Por otro lado, en el caso de las personas que lo hacen en efectivo, el tope es de US$ 100. Los límites no son acumulativos.



El cepo cambiario, que se empezó a aplicar el 1 de septiembre del presente año, estará vigente hasta el 31 de diciembre. El traspaso de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández será el 10 de diciembre del presente año. El nuevo presidente tendrá que evaluar cuáles son las medidas económicas necesarias para manejar la situación del país.



