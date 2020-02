Los números de la temporada en enero en detalle: más turistas, menos gasto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Contrario a lo que preveían tanto las autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) como los empresarios del sector, la cantidad de turistas que arribó a Uruguay en enero aumentó 3% con respecto al mismo mes del año pasado.

Los datos -elaborados por el Mintur y divulgados ayer- señalaron que en enero llegaron 444.509 personas al país, lo que implicó un crecimiento del 3% frente a enero de 2019 cuando habían ingresado 431.557 turistas.



Sin embargo, el gasto de los turistas registró una caída de 7,5% dado que esos turistas dejaron en el país US$ 327.598.151 cuando en enero de 2019 habían gastado US$ 364.191.727.



El ministro interino de Turismo, Benjamín Liberoff, señaló en conferencia de prensa que si bien el desempeño del primer mes no es satisfactorio, sí “es un triunfo muy importante” si se tiene en cuenta la crisis económica que atraviesa Argentina, así como la situación económica, política y social del resto de los países de la región.

Si bien la cantidad de dinero que los turistas gastaron este enero fue menor que en 2019, los datos reflejaron que el saldo de la balanza entre el gasto que realizó cada visitante extranjero y el desembolsado por los residentes uruguayos que viajaron al exterior fue positivo para el país. El saldo representó un total de US$ 207.988.919, lo que significó un 19,4% menos que el saldo de la balanza correspondiente a enero del año pasado.



Al analizar la cantidad de turistas que llegaron a Uruguay por nacionalidad, se destacó que desde Argentina llegó un 0,7% más de visitantes en comparación con enero de 2019. Es que, pese a lo que preveían tanto las autoridades como los operadores privados, llegaron 288.604 argentinos frente a los 286.624 que lo hicieron el año pasado.

Free Walking Tour por Ciudad Vieja. Foto: Leonardo Mainé

“Estas cifras lo que muestran es que todo lo que se hizo valió la pena”, indicó Liberoff y destacó las actividades de promoción realizadas por el Mintur. “Demostramos que se podía venir a Uruguay” y que “no teníamos -a pesar de las dificultades económicas de Argentina- una situación por la cual se les hiciera imposible venir”, señaló.



Asimismo, el ministro subrayó “la capacidad de reacción” del Mintur y los privados ante el impuesto del 30% a la compra de dólares en Argentina, implementado en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, así como ante otras restricciones.



“Me parece que es un logro extraordinario que hoy podamos decir que no bajó la cantidad de argentinos a pesar de la crisis económica y del 30%”, manifestó Liberoff.

Como en años anteriores, el otro mercado importante para el turismo uruguayo es Brasil. En este caso, la llegada de turistas de este país aumentó 6,8% respecto a enero de 2019 dado que ingresaron 60.421 personas mientras que el año pasado habían llegado 56.589.



“Se reafirma que hay que seguir trabajando en el mercado brasileño”, dijo el ministro y señaló puntualmente a Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina y Sao Paulo como los destinos que han seguido creciendo en la cantidad de visitas a Uruguay.



Por otra parte, los uruguayos que residen en el exterior y que optaron por vacacionar en su país de origen fueron 37.578, lo que implicó un crecimiento del 16,8% frente a enero de 2019, cuando se habían registrado 32.186 personas.

En la lista de lugares más visitados por turistas el que lideró nuevamente fue Punta del Este, que si bien recibió 136.550 visitantes, solo implicó un incremento del 1% en comparación con el año anterior (135.211).



La capital del país fue el segundo destino más elegido dado que la cantidad de turistas que recibió fue 5,7% mayor a la del año pasado. Es que en el primer mes del año llegaron 74.007 visitantes frente a los 70.015 de enero de 2019.



El tercer destino preferido fue la costa de Rocha que recibió 43.903 visitantes (5,7% más que en 2019) y el cuarto fue el litoral termal (Salto, Paysandú y Fray Bentos) que fue visitado por 42.808 turistas, lo que implicó una caída interanual del 6,1%.

Punta del Este fue el balneario donde los turistas más gastaron, desembolsaron un total de US$ 191.838.269 en enero, aunque de todas formas, dicho monto implicó una disminución interanual de 6,4%.



“Desde el punto de vista del dinero pasó lo que todos podíamos prever que pasara: que iban a apretar el gasto”, dijo Liberoff y sugirió a los operadores “visualizar que estamos en una situación de crisis” y no pensar “que estamos como en el récord de la temporada 2018”.