Oferta de fusión entre grandes operadores agrícolas

El gigante operador de granos estadounidense Archer Daniels Midland Co propuso la compra de Bunge Ltd, según una fuente familiarizada con el asunto, que podría iniciar una guerra de pujas con la rival suiza Glencore Plc.

Grandes operadores de granos que hacen dinero comprando, vendiendo, almacenando y transportando cosechas han tenido dificultades en los últimos años con los excesos de suministros globales.

Bajos márgenes han afectado a las operaciones principales de transacciones con materias primas, incluyendo a las de ADM, Bunge, Cargill Inc y Louis Dreyfus Co, que juntas son conocidas como las "ABCD" y dominan la industria de materias primas agrícolas.

La consolidación es considerada como una solución. El año pasado, Glencore trató de fusionarse con Bunge, en lo que fue considerado como el inicio de una ola de fusiones y adquisiciones en el sector.

Bunge, que rechazó la oferta de adquisición de Glencore el año pasado, podría no dar seguimiento a la propuesta de ADM, afirmó la fuente, que solicitó el anonimato debido a que la propuesta fue confidencial.

Un acuerdo impide a Glencore hacer una nueva oferta hasta el próximo mes y Bunge mantiene abiertas las opciones por ahora, agregó la fuente.

La empresa con sede en White Plains, Nueva York, opera en más de 40 países y es el mayor exportador de productos agrícolas de Brasil, mientras que ADM, con sede en Chicago, afirma que tiene clientes en 160 países.

Bunge, que tiene una capitalización de mercado de US$ 9.790 millones, cerró el viernes con un avance de 11,4% de sus acciones, a US$ 77,56. ADM tiene una capitalización de mercado de US$ 22.640 millones de dólares.

ADM dijo que no comenta sobre "rumores o especulación", mientras que Bunge no respondió a solicitudes para comentar. Glencore no estaba inmediatamente disponible para realizar comentarios. El diario Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el interés de ADM en Bunge.

Cosecha.

Los futuros de la soja en Estados Unidos subieron el viernes por quinto día consecutivo, tocando su mayor nivel en cinco semanas y media, debido a que las preocupaciones sobre el desarrollo de la cosecha en Sudamérica fomentaron compras, dijeron operadores. El trigo operaba en territorio negativo, lastrado por una toma de ganancias.