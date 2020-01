La oferta de multimillonarios latinoamericanos por las operaciones de Telefónica en América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un grupo de multimillonarios latinoamericanos se unieron en un holding que busca convertirse en la unidad Telefónica HispAm (Movistar en Uruguay), con una mayoría accionaria pero con otra parte de las acciones en manos de la empresa española.

El conglomerado estaría representado en cada país por uno o dos de los distintos miembros del consorcio, grandes empresarios latinoamericanos que pretenden quedarse con el 51% del negocio en cada una de las naciones agrupadas por Telefónica HispAm: Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Colombia, según informó el diario español El Mundo.



El 49% restante se repartiría entre otros accionistas más pequeños y la propia Telefónica, que mantendría entre 20% y 25% del paquete accionario según esta propuesta.



Según la oferta, Telefónica obtendría una liquidez de al menos 10.000 millones de euros. De acuerdo a estimaciones realizadas por la firma británica New Street Research, los ocho mercados de América Latina en donde Telefónica puso a revisión sus operaciones tienen un valor total de US$ 15.464 millones. En el caso de los negocios de Telefónica en Uruguay, estos tienen un valor de US$ 514 millones.