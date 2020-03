OIT alerta que el coronavirus hará crecer aún más el desempleo juvenil en Latinoamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La epidemia de coronavirus "contagiará los mercados laborales y afectará los indicadores de empleo juvenil" en América Latina y el Caribe, que de por sí tiene a unos 110 millones de jóvenes asediados por el desempleo, la informalidad y la inactividad, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El director de la oficial regional de la OIT, Vinícius Pinheiro, recordó, en un comunicado emitido en Lima por el organismo, que en la región hay 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan, y más de 30 millones que solo consiguen empleo en condiciones de informalidad.



"El escenario del empleo juvenil en la región es preocupante, y se complicará aún más cuando se sienta el impacto del coronavirus sobre la economía regional", dijo Pinheiro al comentar datos del informe "Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020", que se presentó en Ginebra.



Pinheiro explicó que los empleos temporales, a tiempo parcial, o desprotegidos en condiciones de informalidad, que suelen tener los jóvenes, son los más afectados por el deterioro de la economía y que "el coronavirus contagiará los mercados laborales y afectará los indicadores de empleo juvenil".



"Cuando hay una crisis los jóvenes están entre los primeros en perder sus empleos, principalmente los que están en la economía informal, y en sectores como turismo, transporte, comercio no electrónico y otros servicios en los cuales el teletrabajo no es una opción", comentó.

La OIT detalló que la tasa de participación laboral de los jóvenes latinoamericanos, de 48,7% en 2020, ha descendido "en forma leve pero persistente" desde el año 2000, cuando era de 53,7%.

La Organización Internacional de Trabajo advirtió que la participación laboral de jóvenes latinoamericanos cae "en forma leve pero persistente" desde el 2000. Foto: OIT

La tasa de desempleo juvenil prevista para este año es de 18%, poco más del doble de la tasa general y tres veces más que la de los adultos, y se repite en casi todos los países de la región.



El informe de Tendencias publicado por la OIT este año indicó que en América Latina y el Caribe, el 21,7% de los jóvenes está dentro del grupo de los ninis (que ni estudian ni trabajan), una tasa que también ha experimentado "una leve pero persistente alza" desde el 2000, cuando era de 20,1%.



"Una tasa tan elevada de jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben entrenamiento es altamente preocupante para la región", dijo Pinheiro.



Los datos del informe también reflejan una situación desfavorable de las mujeres jóvenes en el trabajo, ya que la tasa de mujeres ninis es de 28,9% y duplica a la de los hombres, que es de 14,6%.



Las diferencias de género en la región también se notan en el desempleo, pues este llega este año en las mujeres jóvenes al 22%, casi siete puntos por encima del 15,2% de los hombres.



Pinheiro dijo que "la falta de oportunidades de trabajo decente causa desaliento y frustración entre los jóvenes" y alertó que esto "puede repercutir sobre la gobernabilidad y afectar el desarrollo social de la región, porque en muchos casos afecta las trayectorias laborales durante toda su vida".



"En especial en un contexto de probable retracción de la demanda causada por la pandemia COVID 19 es fundamental promover medidas de estímulo económico centradas en los jóvenes", remarcó.