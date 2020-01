Operativa de emisión de deuda local ya suma US$ 784 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el tercer día de la operación conjunta lanzada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) en el mercado local de emisión y canje de deuda, volvió a haber fuerte demanda, esta vez por un título en Unidades Previsionales (UP, ajustan según la evolución de los salarios).

Hasta hoy inclusive, el MEF coloca deuda mediante cuatro Notas del Tesoro, dos en Unidades Indexadas a la inflación (UI) -que emitió martes y miércoles- y dos en UP. Como pago acepta recibir pesos, dólares y otros títulos en pesos con vencimiento en 2020, Notas del Tesoro en UI con vencimiento en 2020, 2021 y 2022, Nota del BCU en UI con vencimiento este año y varias Letras de Regulación Monetaria del BCU que vencen entre el 3 de febrero y el 18 de diciembre de este año.



Ayer el MEF licitó una Nota en UP con vencimiento en 2037 por 5.000 millones de UP (US$ 151,1 millones). La demanda fue 2,5 veces este valor, 12.375 millones de UP (US$ 374 millones). Finalmente el MEF colocó 6.493 millones de UP (US$ 196,2 millones) ya que tiene la potestad de aceptar un monto mayor (hasta el doble) de lo licitado. La tasa de rendimiento de este título fue de 2,54%.



El martes el MEF había colocado en una Nota del Tesoro a 2023 por 2.600 millones de UI (US$ 303,4 millones) y el miércoles emitió una Nota del Tesoro a 2025 por 2.434,17 millones de UI (US$ 284,7 millones).



En tres días lleva colocados el equivalente a US$ 784,3 millones.