OPP busca compromisos de gestión a largo plazo en empresas públicas

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se encuentra en "tratativas" con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para extender un convenio de cooperación técnica enfocado en la elaboración de los compromisos de gestión de las empresas públicas. Pretende que se comiencen a fijar objetivos de largo plazo, que podrían ser "genéricos" entre las distintas compañías del Estado.

"Hasta ahora, el enfoque que estamos teniendo (con los compromisos de gestión) es más de corto que de largo plazo", dijo en el Parlamento la directora del Departamento de Empresas Públicas de OPP, Graciela Pérez Montero.

Hace unos días al acudir a la Comisión de Patrimonio de Diputados, explicó que se optó por esto "dado la preocupación por el cumplimiento de determinados aspectos en cuanto a la mejora de la situación económico financiera de las empresas públicas". Lo que llevó a que se fijaran compromisos de gestión que "en general son anuales; o sea, establecen metas y cumplimientos" para el año.

"Si bien recogen básicamente la estructura de los cuadros de mandos integrales en términos financieros, de gestión y de procesos, no son genéricos (entre las distintas compañías estatales). En algunos casos hay indicadores financieros que podrían ser genéricos, que no necesariamente lo son por ese enfoque de corto plazo", agregó la directora de OPP. Al asumir el actual gobierno en 2015 y tras los inconvenientes financieros principalmente de Ancap y sus firmas subsidiarias, la OPP puso el foco en mejorar los controles. "El concepto de compromiso de gestión estuvo un poco más relacionado con las empresas del artículo 221 (subsidiarias) y, en particular, con algunas en las que se evidenciaba que tenían problemas y, por lo tanto, queríamos que la empresa controladora —Ancap o alguna otra— también se comprometiera institucionalmente frente al Poder Ejecutivo con el cumplimiento de determinados compromisos", dijo Pérez Montero.

El nuevo convenio de cooperación con el BID se enfocará en "analizar lo que ellos llaman KPI —Key Performance Indicators— para ver qué indicadores de carácter general podríamos introducir para las empresas públicas que fueran homogéneas", detalló. Las compañías del Estado "tienen clientes y actividades específicas que pueden permitir proyecciones de mediano y largo plazo", subrayó.