Organización Trump inicia batalla legal en Panamá para recuperar hotel

La Organización Trump solicitó levantar el secuestro judicial que derivó en la retirada de su nombre de un lujoso hotel en la capital de Panamá, y anunció más acciones legales para restablecer su marca y obtener un resarcimiento por lo que considera "actos abusivos e ilegales" en su contra.



El emblemático nombre "Trump" fue retirado el pasado lunes del hotel luego de que un juzgado panameño ordenara a la organización propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonar la administración de la torre, de 70 pisos y 250.000 metros cuadrados de construcción, que ejercía desde que fue inaugurado en 2011.



Esa orden judicial se dio luego de que el nuevo propietario del inmueble, el fondo de capital privado Ithaca Capital, presidido por el empresario chipriota Orestes Fintiklis, presentó el pasado 23 de febrero en Panamá una denuncia por "usurpación", porque empleados administrativos del hotel no lo dejaron entrar.



En un comunicado este viernes la Organización Trump informó en Panamá que "ha solicitado el levantamiento del secuestro, consignando el día 7 de marzo una fianza de garantía que asegura la totalidad de la cuantía del proceso a los demandantes; por ende están a la espera de que este secuestro sea levantado en cualquier momento".



"De igual forma, la Organización Trump advierte que los daños y perjuicios" que ha sufrido en Panamá "serán resarcidos producto de las fianzas de compañías aseguradoras que ha presentado el señor Orestes Fintiklis", indicó la misiva, de tres párrafos.



La organización hotelera del gobernante estadounidense anunció además que "en vista de las irregularidades cometidas por el administrador judicial del Hotel Trump, designado por el Juzgado Segundo Circuito de lo Civil", estará "presentando acciones legales", en una fecha que no es precisada.



Esa estrategia legal "buscará no solo restablecer el nombre Trump en el hotel sino también garantizar los perjuicios que estos actos abusivos e ilegales están causando a su representado", de acuerdo al comunicado oficial.



Ya el mismo lunes pasado, una vez desalojados del hotel sus administradores, la Organización Trump alertó que debía "ser indemnizado por daños y perjuicios, costas y otros gastos producto de las acciones tomadas" ese día.



"Que quede absolutamente claro que a la fecha de hoy no se ha decidido absolutamente nada por ningún tribunal de justicia, ya sea ordinario o de arbitraje, donde se haya puesto fin a nuestro contrato de administración del hotel", añadió entonces la organización.



La Organización Trump e Ithaca mantienen en cortes estadounidenses una ardua batalla después de que el fondo de inversión, que adquirió la mayoría del hotel en 2017, decidió rescindir el contrato de administración al emporio del mandatario estadounidense, que no lo acepta.



Con las denuncias presentadas en Panamá se ha abierto un nuevo capítulo de esa batalla legal.