El oro sube y los inversores están atentos a datos

El oro al contado ganó 0,24% a US$ 1.299,05 la onza tras tocar un máximo de US$ 1.303,08, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto avanzaron 0,1%, a US$ 1.303 la onza. "El alza de los precios se debe al dólar", dijo Simona Gambarini, analista de Capital Economics. "El dólar ha sido el principal factor en los precios (del oro) en las últimas semanas", agregó.