Oscar 2020: ¿cuánto gastaron y cuánto ganaron las nominadas a mejor película del año?

La Academia de Cine de Hollywood anunció el lunes los nominados a los Oscar 2020. Una de las listas más codiciadas es la mejor película de ficción del año. Entre los largometrajes seleccionados, no solo hay diferencias en los géneros y nacionalidades, sino que también en sus presupuestos y recaudaciones.



El filme que llevó un mayor costo de realización fue "El Irlandés" con un prepuesto de US$ 159 millones, según Imdb. Sin embargo, si se tiene en cuenta el nivel de recaudación, el largometraje de Martin Scorsese quedó octavo entre los nueve nominados con US$ 961.224 (influye el hecho de que estuvo en pocas salas, al ser un filme de Netflix).

"1917", del director inglés Sam Mendes, costó US$ 100 millones y quedó en segundo puesto. La película de guerra épica generó a nivel mundial ganancias por US$ 63 millones (sexto puesto).



En tercer lugar según su presupuesto y recaudación se posicionó la danesa "Ford v Ferrari": costó US$ 97,6 millones y generó US$ 210,9 millones.

Luego está "Había una vez... en Hollywood", situada a finales de los años 60 y dirigida por Quentin Tarantino, que tuvo un costo de realización de US$ 90 millones. Pero, si se toman en cuenta las ganancias, la película generó US$ 372,4 millones a nivel mundial y es segunda de esa lista.

"Guasón", que en total tiene 11 nominaciones, es el largometraje que mayor nivel de ganancia generó: US$ 1.069 millones. El filme protagonizado por Joaquin Phoenix (gran candidato a ganar el Oscar como actor protagónico) por otro lado, costó US$ 55 millones y quedó en quinto puesto por nivel de presupuesto.



En el sexto lugar según el presupuesto se posicionó "Mujercitas", una nueva versión de la novela de Louisa May Alcott escrita en 1868. Su costo total fue de US$ 40 millones (sexto lugar). En cuanto a las recaudación, fue de US$ 107 millones (quinto lugar).



"Historia de un matrimonio", que se distribuyó a través de Netflix, fue la que menor nivel de ganancias tuvo entre todas las nominadas de la lista con US$ 323.382. Luego, para su realización se necesitó US$ 18,6 millones y quedó séptimo en el listado según el presupuesto.



La canadiense "Jojo Rabbit" cuyo género es comedia negra llevó US$ 14 millones (octavo puesto) y generó US$ 31,7 millones (séptimo puesto).



Por último, "Parásitos", originaria de Corea del Sur, fue la que menor nivel de costo generó: US$ 11 millones. A su vez, tuvo una recaudación de US$ 132,4 millones que la posicionó en el cuarto lugar según las ganancias.