OSE colocó deuda en moneda nacional con buena demanda

La empresa OSE colocó ayer las series III y IV del Fideicomiso Financiero OSE I en Unidades Indexadas (UI, ajustan por inflación) y Unidades Previsionales (UP, ajustan por el Índice Medio de Salarios Nominales) respectivamente.

El ente emitió deuda por 185 millones de UI (US$ 22 millones) 248,6 millones de UP (US$ 7,5 millones).

La Serie III tuvo 26 ofertas por un total de 424,5 millones de UI (unos US$ 50 millones) y la Serie IV tuvo 14 ofertas por un total de 650,4 millones de UP (unos US$ 20 millones), señaló la Bolsa Electrónica de Valores (entidad por la cual se canalizó la operación) en un comunicado.

El propósito del fideicomiso es obtener los recursos necesarios para fortalecer la estructura financiera de la institución, mejorar el capital de trabajo, reperfilar pasivos financieros de corto plazo y solventar inversiones que competen a OSE, añadió el texto.

Los títulos de deuda tienen nota A- en la escala local según la calificadora de riesgo CARE, y tendrán un vencimiento en 2040.

“Estamos orgullosos de la confianza creciente en los fideicomisos, que permiten invertir en obras fundamentales para el desarrollo”, dijo el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri.