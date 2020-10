Overactive expande sus fronteras con liderazgo y talento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Atraer talento estratégico y perfiles de alto potencial es uno de nuestros principales desafíos”, sentencia el flamante CEO de la empresa de software uruguaya Overactive, Nicolás Chiappara.

La organización con sede en Montevideo y oficinas en otros cinco países no escapa al desafío de la captación de perfiles IT y al desafío de fidelización de los mismos a lo largo del tiempo.



Chiappara es un claro ejemplo de esa atracción de talento que el país necesita para seguir fortaleciendo el crecimiento y expansión de un sector que brinda empleo a miles de personas y que tiene 100% de ocupación.

Con más de 25 años en la industria de Tecnologías de la Información (TI), Chiappara desarrolló su carrera en el exterior, desempeñándose como Gerente General de IBM, Director de Sector Público y Transformación Digital en Cisco Latinoamérica y también trabajó durante 12 años en Microsoft, comenzando su carrera en 1996.

Nicolás Chiappara

“Luego de estar 20 años fuera del país tomé la decisión de regresar por el compromiso que tengo con Uruguay. Es un enorme orgullo asumir la tarea de liderar el ambicioso programa de expansión de una compañía fundada por emprendedores uruguayos, que ha avanzado sin pausa en su objetivo de transformarse en una de las empresas de servicios de TI más reconocida y valorada en América Latina”, señaló Chiappara.

Desde su creación en 2008 por el uruguayo Martín Troisi, Overactive ha tenido una expansión sostenida que la ha posicionado como líder en la región brindando soluciones tecnológicas innovadoras y escalables a clientes internacionales dentro de las industrias Financiera, Salud, Seguros, Logística y Alta Tecnología, entre otras.



Actualmente está integrada por más de 500 colaboradores, que se distribuyen entre su casa matriz ubicada en el World Trade Center de Montevideo, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, y Estados Unidos, y Chiappara proyecta para el próximo quinquenio un plan de expansión que le llevará a incorporar a más de 1.500 colaboradores a nivel global.

Overactive ha sido parte de la expansión de una industria que ha crecido a pasos agigantados, en 1991 el sector exportaba en el orden de los 4 millones de dólares y una década después pasó a exportar 84 millones. Hoy día la industria exporta más de 650 millones de dólares y su facturación total supera los 1.400 millones, empleando a más de 15 mil trabajadores, según cifras de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI).



El explosivo crecimiento de la industria TI y su internacionalización se han apoyado en un conjunto de fortalezas del país como la infraestructura, la seguridad jurídica y el impulso de las propias empresas nacionales e internacionales.



Consultado el Ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, sobre las oportunidades del sector dijo que, “si hay un sector donde se puede competir globalmente es en el de las Tecnologías de la Información. Solo hace falta talento y espíritu emprendedor. En Uruguay hace más de 20 años que tenemos un sector de software y servicios informáticos con vocación internacional que lo demuestra todos los días captando mercados, explorando nichos innovadores y dando respuestas de punta a clientes exigentes. Cuentan con el gobierno nacional para apoyarlos en su desarrollo”.



Para Chiappara es importante contar con el apoyo del gobierno para dar continuidad a la expansión ya que requerirá la implementación de acciones que apunten a “fomentar el desarrollo de talento a nivel nacional acompañados con políticas en las áreas que lo requieran para facilitar la venida e incorporación de capital humano extranjero que contribuyan con la industria”.

Dream Team

Bajo la premisa “We know how” (Sabemos cómo), y exceder las expectativas de los clientes, Overactive apuesta a tener a los mejores líderes y profesionales en su rubro y la búsqueda de talento no se limita a Uruguay; en la organización trabajan 500 colaboradores de más de 10 nacionalidades, de múltiples disciplinas, edades y formación lo que conlleva a que ofrezca un valor diferencial a sus clientes y un entorno laboral diverso y rico socioculturalmente.



“La multiculturalidad potencia a la compañía y potencia nuestro servicio. La mayoría de nuestros clientes están ubicados en Estados Unidos, un país de una gran diversidad cultural. Nuestro valor es que nos adaptamos, no somos 100% uruguayos ni norteamericanos. Esa diversidad nos hace más fuertes, atractivos y además a nivel interno nos permite vivir la riqueza cultural que ofrece el mundo”, afirmó Chiappara.

Annia Labrador, quien se desempeña como Technical Lead en Overactive, es un ejemplo de la multiculturalidad y las oportunidades de crecimiento y proyección que ofrece Overactive a todos sus colaboradores desde que ingresan a la empresa.



Nació en Cuba y llegó a Uruguay hace 2 años, en Overactive encontró su primera oportunidad laboral en el país y una carrera con oportunidades de proyección.



“Esta ha sido la experiencia laboral más estable que he tenido y siento que en Overactive he podido desarrollar mi carrera como quiero y no como puedo. Es la primera vez que siento que tengo una carrera profesional y no simplemente un trabajo en el que entrego un resultado y ya está”, cuenta Labrador, quien ha tenido la oportunidad de viajar al exterior para visitar clientes y trabajar con ellos directamente, relevando necesidades y comunicándolas luego en la interna de los equipos de trabajo.

Oportunidad en la adversidad

La pandemia por el COVID- 19 trajo aparejado varios desafíos para las empresas en el caso de Overactive, la encontró en las mejores condiciones para llevar adelante la modalidad del teletrabajo sin perder su dinámica.



“Nuestros equipos estaban acostumbrados a trabajar a la distancia ya que manejamos la flexibilidad laboral como uno de nuestros pilares y nosotros contábamos con el respaldo tecnológico necesario para poder evitar estar en las oficinas de Overactive y de esta manera proteger la salud de todos”, señala Chiappara.

Paralelamente, la pandemia significó una oportunidad de crecimiento para la empresa ya que este tiempo de confinamiento en la región, Overactive desembarcó en Colombia y Chile gracias a su confiable desarrollo tecnológico y un equipo altamente capacitado y comprometido.



Una encuesta realizada a los CEO de la Lista 500 de Fortune 2020 reveló que el 75% de los encuestados considera que la pandemia aceleró la transformación tecnológica en todos los sectores económicos.

En Uruguay se obtuvieron resultados similares en una encuesta realizada entre socios de la Cámara de Comercio Uruguay- Estados Unidos. Ante la pregunta de si la pandemia aceleró la transformación digital el 81% respondió que sí.



“Las empresas están acelerando sus procesos de transformación digital así que va a haber más demandas de empresas que los ayuden en este proceso. Eso le impacta positivamente a Overactive y eso le impacta positivamente al país en la medida que tenga la capacidad de atraer el talento y soportar a la industria para exportar y desarrollar ese servicio”, concluyó el CEO de la compañía.