¿Cuándo se paga el aguinaldo 2019 y cómo se calcula?

Se acerca el momento en que trabajadores del sector público y privado (salvo los independientes) reciben una parte del sueldo anual complementario, esto es, el aguinaldo.

El aguinaldo se recibe en dos partes: una en junio y otra en diciembre, por eso en cada instancia se le llama “medio aguinaldo”. El próximo jueves 20 de junio es el plazo máximo que tienen las empresas para concretar el pago de la primera parte del aguinaldo.



Lo que se cobra en junio es lo generado entre el 1° de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de este año. El medio aguinaldo que se cobra en diciembre es el generado entre el 1° de junio de 2019 y el 30 de noviembre.



Para tener una idea de cuánto se cobrará de aguinaldo, el monto se puede estimar como similar a la mitad del sueldo. Pero ¿cómo se calcula?



Para saber cómo calcular el aguinaldo se debe sumar todas las remuneraciones pagas en el período comprendido entre diciembre de 2018 y mayo 2019 luego dividir ese monto entre 12. El resultado será el aguinaldo que le toca. Si para el cálculo tomó el salario nominal y no el líquido, hay que tomar en cuenta que el pago lleva descuentos jubilatorios y de salud. El aguinaldo no toma en cuenta las partidas en especies como los tickets alimentación. En el caso de los trabajadores rurales además, las prestaciones en especie que reciben (como alimentación y vivienda) también se cuentan dentro del salario y, por tanto, se tienen que agregar al calcular el aguinaldo.



El aguinaldo puede verse afectado si el trabajador estuvo de licencia por maternidad o paternidad, o no concurrió a su empleo por certificación médica. De todas formas, no debería ver un impacto al pasar raya ya que en las prestaciones cobradas por el Banco de Previsión Social estuvo incluida la partida correspondiente al aguinaldo de los días que no trabajó.



El pago del aguinaldo fue definido en la ley 12.849 de 1960. Al principio se pagaba de una sola vez, pero esto cambió en 1976.