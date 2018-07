¿Quién paga las jubilaciones más elevadas en Uruguay?

Uruguay es uno de los países de la región con mayor cobertura de la seguridad social, aunque "hay fuertes diferencias" según quién paga las prestaciones.

Esa es la conclusión de los primeros dos informes del Observatorio de Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

"Los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Social uruguayo pueden agruparse en tres grandes bloques. El bloque más importante en términos de cobertura y de flujo de ingresos y gastos está conformado por el Banco de Previsión Social (BPS), las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y las compañías aseguradoras —en la actualidad, solo participa el Banco de Seguros del Estado (BSE)—", recuerda Cinve.

"Este bloque presenta un esquema mixto, combinando un pilar de reparto con uno de capitalización individual. Mientras que en el primero interviene únicamente el BPS; en el segundo el BPS vuelca parte de su recaudación a las AFAP, quienes invierten estos fondos. Al momento de la jubilación, estas transfieren el dinero a las aseguradoras, encargadas de abonar la prestación", explica.

"Los otros dos bloques que conforman el Sistema Previsional uruguayo son, por un lado, el de los Servicios Estatales, integrado por el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales y el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, y por el otro, el de las Cajas Paraestatales, donde se encuentran la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios", agrega.

Según el Cinve, una primera conclusión es que en la última década, 9 de cada 10 personas de 65 años o más recibieron algún tipo de pasividad. "La cobertura del Sistema durante la etapa pasiva de los individuos resulta entonces bastante amplia, en especial al compararla con la región", afirma.

En cuanto a los montos abonados por el sistema a los jubilados, Cinve basó su análisis en la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Esto "tiene como principal limitación que en este tipo de encuestas es frecuente que exista subdeclaración de ingresos. A pesar de lo anterior, se decidió trabajar con dichos datos debido a la posibilidad de realizar un análisis más profundo", aclara el informe.

"Al tener en cuenta la Institución que paga las prestaciones, se evidencian fuertes diferencias en los montos abonados por cada una de ellas", asegura el Cinve.

Entonces, ¿quién paga las menores jubilaciones y quién las más elevadas?

"En el extremo inferior se encuentran las jubilaciones pa- gas por el BPS, con una jubilación promedio de $ 18.540. Además, el 50% de las jubilaciones pagas por este organismo son inferiores a $ 12.300. En el otro extremo se hallan las jubilaciones de la Caja Bancaria, cuyo promedio es de $ 58.235. La mitad de las jubilaciones de los empleados bancarios es menor a $ 58.000", indica el estudio.

Cinve aclara que en las encuestas suele existir subdeclaración de ingresos. Según los datos reportados por los distintos organismos, la jubilación promedio en 2017 fue de: $ 20.052 en BPS, $ 56.400 en la Caja Profesional, $ 64.873 en la Caja Notarial y $ 85.295 en la Bancaria.

¿Se puede mejorar?

Hay que tener en cuenta que el BPS recibe (además de los aportes de trabajadores y empleados), el equivalente a la recaudación de siete puntos de IVA y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Eso suma unos US$ 1.730 millones. Aun así, el BPS necesitó una asistencia del Estado por US$ 582 millones.

La Caja Bancaria, que paga las pasividades más altas, fue objeto de una reforma en 2008-2009 debido a que el déficit que tenía la tornaba inviable. También fue reformado el Servicio Policial.

A su vez, el Servicio de las FF.AA. recibió una asistencia de US$ 550 millones en 2017 y su reforma no ha podido ser aprobada por el partido de gobierno. La Caja Profesional venía con un déficit operativo creciente que en 2016 alcanzó a US$ 26,6 millones.

La Caja Notarial también tiene problemas con un déficit en aumento, que llegó a US$ 16,6 millones en 2017.

Mejorar las jubilaciones parece difícil con estos números.

"Cincuentones": AFAP espera bajo impacto

Los datos del Banco Central (BCU) muestran que las AFAP suman alrededor de 7.000 afiliados cada dos meses, una cantidad que contrarresta las desafiliaciones que sufrirán por la denominada "Ley de Cincuentones" que se aprobó a fines del 2017. Así lo indicó un artículo de Unión Capital AFAP, donde el jefe de Riesgos de la administradora, Agustín Sheppard, analizó que "es de esperar que el impacto de la ley en el número total de afiliados sea bajo".

Aunque aclara que se trata de una evaluación previa y es "necesario monitorear la evolución" de las cifras, el ejecutivo indicó que "el impacto neto en la cantidad de afiliados podría ser positivo luego de que se comiencen a materializar las salidas del régimen" de AFAP de las personas abarcadas por la normativa y que optaron por la desafiliación.

Los denominados "cincuentones" son trabajadores que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP, pero al momento de jubilarse algunos se ven perjudicados en su pasividad. La ley permite bajo ciertas condiciones a los afectados jubilarse por el régimen anterior, solo por el Banco de Previsión Social (BPS).

En mayo el BPS comenzó a atender a los "cincuentones" y según los últimos datos divulgados (hasta el 8 de junio) unas 139.000 personas consultaron para saber si estaban comprendidas en la ley y 31.000 se agendaron para recibir asesoramiento. De esos, habían sido atendidos 11.218 y hubo 3.329 personas que optaron por desafiliarse de la AFAP en la que estaban (1.005 ya eran jubilados y 2.324 trabajadores activos).

El número de activos que salieron de las AFAP "representan 0,2% de los afiliados total del sistema y 1,7% del total de afiliados mayores a 56 años", informó Sheppard de Unión Capital. La fecha límite para que los mayores de 50 años puedan agendarse para recibir asesoramiento del BPS es el 31 de marzo de 2019.