Países del G20 buscarán gravar a Google, Facebook, Apple y Amazon

El G20 Finanzas, que reúne a las 20 mayores economías del planeta y que se celebrará la semana que viene en Japón, sentará las bases de un acuerdo sobre la imposición a los gigantes de internet.



El año pasado, europeos y estadounidenses no lograron ponerse de acuerdo sobre este proyecto, pero los miembros del G20 se comprometieron a "trabajar juntos para buscar una solución consensuada para 2020". Desde entonces se registraron progresos en las discusiones.



Los GAFA, el acrónimo que designa a los cuatro gigantes del sector (Google, Amazon, Facebook y Apple), suelen ser criticados por sus prácticas de optimización fiscal. No suelen pagar impuestos en aquellos países en los que no tienen oficinas ni presencia física, aunque cuenten con millones de usuarios.



La idea que se plantea es gravar estas empresas en función de su peso en un mercado en concreto y no en relación a dónde se encuentre su sede, explica el diario económico japonés Nikkei sin citar fuentes.



El principio debería ser validado por los ministros y gobiernos de los bancos centrales de los países del G20, los días 8 y 9 en Fukuoka, antes de que se celebre la cumbre en Osaka a finales de mes. El objetivo es lograr un acuerdo final en 2020.



Facebook tiene 1.400 millones de abonados y paga la mayor parte de sus impuestos en Irlanda por su bajo nivel impositivo. Foto: Reuters

Aún hay que definir los criterios para calcular la carga fiscal de estos gigantes de internet. El diario japonés señala la posibilidad de basarse en los ingresos generados por los datos de los usuarios, o en el volumen de negocios por país y el nombre de usuarios.



La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) se encargará de elaborar el método y las condiciones de puesta en práctica.



El Nikkei pone el ejemplo de Facebook, que asegura tener más de 1.400 millones de abonados, 490 millones de ellos en Asia Pacífico, 270 millones en Europa y 180 en América del Norte, pero paga la mayor parte de sus impuestos en Irlanda para aprovechar el bajo el nivel impositivo del país.



El G20 también quiere proponer el establecimiento de un impuesto de sociedades mínimo que deberían respetar los gobiernos para luchar contra los paraísos fiscales.



Frente a las dificultades para alcanzar un acuerdo en el seno de la OCDE, e incluso de la Unión Europea (donde Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia son reticentes), países como Francia, España y Reino Unido anunciaron su intención de gravar a los GAFA unilateralmente a partir de este año.



En base a El Comercio / GDA