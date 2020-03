Países de la OPEP pierden US$ 500 millones por día debido a la caída del precio del petróleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los países productores de la OPEP están perdiendo más de US$ 500 millones al día en ingresos, según cálculos de Reuters, luego de una caída del petróleo de más de un tercio de su valor esta semana, después de una desordenada ruptura de la alianza OPEP+.

En su mayor parte, el petróleo es la fuente principal de ingresos de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una caída tan brusca presiona a sus economías, algunas de las cuales, como Irán y Venezuela ya están al borde del precipicio.



Los futuros del crudo Brent llegaron a caer un 31% el lunes a su nivel más bajo desde mediados de febrero de 2016. En ese nivel, los precios han perdido US$ 20 por barril desde un máximo antes de la reunión de la OPEP y sus aliados del 6 de marzo.



En total, y en función de la producción promedio de febrero, los miembros de la OPEP perdieron más de US$ 500 millones en ingresos en el día, según cálculos de Reuters.



Las pérdidas son mucho mayores si se compara con el máximo de US$ 71,75 por barril que el Brent alcanzó en enero.



La OPEP había estado presionando a sus aliados de la OPEP+ para profundizar los recortes en 1,5 millones de barriles más por día a más de 3 millones de bpd hasta el final del año. Rusia rechazó la propuesta, causando el colapso de la alianza y el comienzo de una guerra de precios para asegurar participación en el mercado.



Los miembros de la OPEP, Nigeria y Argelia, dijeron el lunes que el quiebre será doloroso para los productores.



"Una disminución de US$ 10 por barril de los precios del petróleo reduce los ingresos fiscales entre un 2% y 4% del PIB, dependiendo del país, y los precios de equilibrio fiscal están muy por encima de los niveles actuales para todos los soberanos del Consejo de Cooperación del Golfo", Jan Friedrich, Jefe de Medio Calificaciones soberanas del este y África aquí en Fitch Ratings, dijo.



"Sin embargo, al menos los soberanos de mayor calificación, particularmente Kuwait, Qatar y Abu Dhabi, tienen amplias reservas, principalmente en forma de fondos soberanos", agregó.