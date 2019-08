Panamericanos: ¿Cuánto gastaron Lima, Canadá, México y Brasil en sus ediciones?​

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron 17 días los que duró los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, la infraestructura construida tanto en proyectos deportivos como obras viales quedará para el uso de los peruanos. Aún con esa consideración, resalta la gran cantidad de dinero invertido en los tres últimos años, el cual ha tenido impacto en la economía peruana.

De acuerdo al Comité Organizador de los Juegos (Copal), el presupuesto ejecutado en infraestructura definitiva y temporal, y

gastos operativos fue de US$ 1.000 millones, por debajo del presupuesto inicial de US$ 1.280 millones.



Si bien esta cifra se traduce en un ahorro de 21% -debido al modelo de contrato NEC usados en las obras, que acortó los tiempos de contratación y recortó las impugnaciones-; se trata de una inversión que casi triplica la que planea desembolsar Santiago 2023. Según los directivos chilenos, el presupuesto inicial es de US$ 400 millones.



Esta diferencia de montos se explica porque, a diferencia de Lima, Santiago ya cuenta con gran parte de la infraestructura deportiva necesaria para los Panamericanos, tras organizar los Juegos Suramericanos (Odesur) del 2014. Aún así deberán construir una Villa Panamericana para los 7.000 deportistas que incluirá el evento.



A diferencia de lo que ocurre con Santiago 2023, el presupuesto de Lima 2019 es el menor entre las últimas tres ediciones.

¿Qué sucedió en Toronto (2015)?

En el caso de Toronto 2015 organizado por Canadá, se gastó alrededor de US$ 2.404 millones -más del doble de Lima 2019-, según cifras ajustadas de la Oficina General de Auditoría de Ontario. El presupuesto inicial había sido de US$ 2.500 millones.



Esto incluyó gastos operativos, capital, y los fondos para mantener y operar las instalaciones después de los Juegos. Al final, el proyecto para la prevención y remediación de inundiaciones que se planeó hacer en el West Don Lands fue eliminado, el cual costaba US$ 242 millones.



El costo más fuerte se destino a la Villa de los Atletas, con un monto de US$ 735 millones, que recibió 10 mil atletas entre julio y agosto del 2015. Posteriormente se convirtió en condominios para residencia estudiantil del George Brown College.

Y en Guadalajara (2011), ¿cuánto se gastó?

Si bien no hay cifras oficiales que reflejen una auditoría de los gastos en el evento deportivo, un estudio de proyección encargado por la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco, Guadalajara, apunta que la inversión total en Guadalajara 2011 sumó US$ 1.343 millones, según reporta Clarín.



Esta cifra difiere de los estimados oficiales del propio gobierno previo a la ejecución de obras, que llegaba a US$ 680 millones."Eso los convertirá en los más baratos de la historia en relación al número de atletas (6.800) que tendrán", indicó en su momento el máximo encargado de la organización de Guadalajara 2011.



Según el informe encargado, la Villa Panamericana costó unos US$ 140 millones, de los cuales el 77% lo aportó el sector privado. Otros gastos estuvieron asociados a 28 instalaciones, de las cuales 17 son completamente nuevas, nueve ya existían y al resto sólo se les hizo modificaciones, indicó en un informe El Economista.

¿Cuánto costó la edición en Río de Janeiro (2007)?

Para los XV Juegos Panamericanos celebrados en Río de Janeiro en el 2007, se estimó un costo de US$ 1.900 millones, de acuerdo a un estudio académico. Inicialmente, el entonces presidente Luiz Lula da Silva comentó que el gobierno destino US$ 280 millones solo en seguridad.



En el caso de Brasil, el objetivo fue mostrarse al mundo

como una potencia de organización deportiva internacional, capaz de ejecutar juegos olímpicos, por lo que deseaba implementar

una metodología similar a la usada en las olimpiadas, con el apoyo de la consultoría australiana MI Associates, añadió una publicación de Esan.



