La pandemia del coronavirus desplomó a la inversión extranjera a nivel mundial

La inversión extranjera directa (IED) se derrumbó a nivel global un 49% en el primer semestre del 2020 en comparación con igual periodo de 2019 y está en curso de cerrar el año con una baja del 40%, agobiada por los temores a una profunda recesión, dijo ayer las Naciones Unidas.

Los flujos de IED a las economías europeas pasaron a terreno negativo por primera vez en la historia, al marcar -7.000 millones de dólares, desde US$ 202.000 millones.



Los volúmenes de IED a Estados Unidos descendieron 61% a US$ 51.000 millones, según dijo en un reporte la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la ONU (Unctad).

En el caso de América Latina, la IED cayó un 25% en los primeros seis meses de 2020 frente a igual período del año pasado, al pasar de US$ 83.000 millones de ese periodo de 2019 a US$ 62.000 millones, una caída menor que a nivel mundial.

Brasil, uno de los países más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, sufrió un desplome de la inversión extranjera directa del 48% entre enero y junio, hasta sumar US$ 18.000 millones.



Aún más intensa fue la caída del flujo inversor en Perú (del 72%, para sumar US$ 1.300 millones), país donde la suspensión de proyectos mineros influyó en esta bajada, mientras que en Argentina el descenso fue del 40% y en Colombia del 34%.

En medio de estos fuertes descensos, llamó la atención el caso de Chile, donde las inversiones en industria y comercio, sumadas a la venta de parte del paquete accionario de la compañía aérea Latam a la estadounidense Delta Airlines, contribuyeron a que el flujo inversor extranjero creciera un 67% hasta US$ 9.500 millones.



México fue otra de las economías donde la inversión subió, un 5% interanual, hasta totalizar US$ 18.000 millones, más de la mitad de ellos en forma de ganancias por reinversiones.

Pese a las excepciones positivas, los confinamientos en muchos países de la región, como en otras zonas del planeta, frenaron muchos proyectos de inversión, y las perspectivas de una profunda crisis económica pos COVID-19 detuvieron nuevas inyecciones de capital, según analizó el informe de Naciones Unidas.



Asia ofreció las cifras menos negativas a nivel global, con un descenso interanual del 12%, “debido principalmente a la resistencia de los flujos hacia China”, señaló la Unctad.

En cifras absolutas, el continente asiático atrajo US$ 217.000 millones de capital exterior, más de la mitad del total del mundo, lo que la mantuvo como la región líder en inversión extranjera, un puesto que ya tuvo en 2019.



Los niveles globales de IED cayeron a US$ 399.000 millones, ya que las multinacionales aplazaron sus proyectos de inversión para preservar efectivo, indicó el informe.



Las primeras inversiones de empresas foráneas en un país, importante indicador de las tendencias de la inversión extranjera global, ascendieron a US$ 358.000 millones en los primeros ocho meses de 2020, un descenso del 37% respecto a igual período de 2019.



Unctad también reportó que las fusiones y adquisiciones de empresas en los primeros nueve meses de 2020 ascendieron a US$ 319.000 millones de dólares, con un descenso del 21% en los países desarrollados respecto a enero-septiembre de 2019. Estos países representan un 80% de las adquisiciones de este tipo de transacciones globales.



El informe subrayó que no obstante se ha mantenido el nivel de fusiones y adquisiciones en el sector digital, uno de los menos afectados por la pandemia.



Se espera que los flujos de inversión extranjera tengan caídas de entre 30% y 40% este año y que el declive “se modere” en 2021, a caídas de entre 5% y 10%, dijo James Zhan, director de la división de empresas e inversión de Unctad, en un rueda de prensa. (En base a EFE y Reuters)