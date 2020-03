El paquete de estímulos económicos de “época de guerra” en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Congreso de Estados Unidos se aprestaba a aprobar anoche el mayor paquete de estímulo fiscal de la historia moderna para tratar de contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus, que podría llevar la economía a caer en recesión.

El paquete tiene un valor estimado de US$ 2 billones, aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense.

“Este es un enorme programa de liquidez”, afirmó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin en una entrevista con Fox Business Network, afirmando que el paquete de unos US$ 2 billones, en conjunto con las medidas tomadas por la Reserva Federal, entregarían una liquidez potencial a los mercados de unos US$ 4 billones.



“En efecto, esto es un nivel de inversión de época de guerra para nuestra nación”, dijo el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.



La propuesta, a falta de modificar últimos detalles, incluye una partida de cerca de US$ 250.000 millones que se reservarán para pagos directos a individuos y familias; de US$ 1.200 para quienes tengan una renta de menos de US$ 75.000 al año; y US$ 150.000 en el caso de familias, más US$ 500 por menor de 17 años.

Asimismo, se disponen US$ 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros US$ 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.

También otorga US$ 150.000 millones para apoyo a las autoridades locales y estatales, y otros US$ 100.000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares como en el estado de Nueva York comienza a estar saturado.

Uno de los elementos más disputados ha sido el fondo de US$ 500.000 millones en préstamos para empresas en dificultades, como los sectores de las aerolíneas, el hotelero o el de los cruceros, ya que la Casa Blanca y los republicanos querían que fuese administrado exclusivamente por el Tesoro.



Tras la oposición de los demócratas, finalmente estará sujeto a la supervisión de un inspector independiente, y conlleva condiciones como limitar el salario de los ejecutivos así como la prohibición de que se usen los fondos de rescate para la recompra de acciones.

El plan propuesto ofrecería préstamos del gobierno para pequeñas compañías de 500 empleados o menos para pagar dos meses de salario y condonar la deuda si luego vuelven recontratar a los empleados, afirmó Mnuchin.



“Estamos alentando a las pequeñas empresas: Asegúrense de recontratar. Si no han dejado que la gente se vaya, no la deje ir. Porque les estamos proporcionando la liquidez necesaria y vamos a sacar ese dinero rápidamente”, explicó.

Steven Mnuchin. Foto: AFP

Estas medidas tienen el “tamaño adecuado” para aliviar el daño a la economía causado por el coronavirus, dijo el miércoles el jefe de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, en una entrevista con el canal CNBC. “Todo depende del virus (...) pero en el tercer trimestre habrá cierto tipo de transición en el que las cosas pueden abrirse (...) quizás haya mejores sistemas de pruebas, otros factores mejorarán y en algún momento podremos decir que esto ha pasado”, declaró.

El paquete todavía deberá ser ratificado por la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata.



Su presidenta, Nancy Pelosi, ya ha dado el visto bueno a la propuesta, aunque ha indicado que la cámara probablemente no la someta a votación hasta hoy.



El paquete de estímulo fiscal es casi el triple del puesto en práctica en 2008 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a US$ 700.000 millones.

Peor que la crisis 2008.

“Se mida de la forma que se mida, este es un enorme paquete de estímulos. Pero hay una cosa que no se puede detener, y es la recesión que se avecina”, sostuvo James McCann, economista sénior de Aberdeen Standard Investments, en una nota a clientes.



“Con todo, cabe esperar que actúe como un cortafuegos -agregó- para frenar la propagación de esta crisis a través de la economía y evitar que se apodere del sistema financiero”.

En tanto, las proyecciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) muestran que el impacto del coronavirus en cuanto a contracción económica y pérdidas de puestos de trabajo será peor que lo visto durante la recesión de 2008, dijo ayer su director general, Roberto Azevedo.

“Esta pandemia inevitablemente tendrá un enorme impacto en la economía...”, dijo Azevedo en un mensaje de video filmado desde su casa y publicado en el sitio web del organismo que crea la normativa para el comercio global.

“Las proyecciones recientes predicen una recesión económica y una pérdida de empleos peores a lo visto en la crisis financiera mundial de hace 12 años”, añadió el funcionario brasileño.



Azevedo agregó que aún no hay pronósticos concretos disponibles, pero destacó que los economistas de la entidad esperan “una fuerte caída en el comercio”.



Sin embargo, dijo que los países podrían tomar medidas importantes para limitar el daño económico inmediato y sentar las bases para una recuperación a largo plazo.



“Los esfuerzos de coordinación aumentarán nuestro poder colectivo en la lucha contra la recesión”, agregó. (En base a EFE y Reuters)