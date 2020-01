¿Cómo está parado Uruguay ante los riesgos de protesta social?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

América Latina “enfrenta desafíos económicos y políticos sustanciales, y las semillas están ahí para nuevos escenarios de conflictividad en 2020”, según la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

Para evaluar el riesgo de malestar en la región durante este año, la publicación elaboró “un mapa de calor de inestabilidad política, que evalúa los factores clave de los disturbios en la región”, y que muestra que el país con el mayor número potencial de puntos donde la conflictividad puede encenderse en 2020 es “Nicaragua (se excluyó a Venezuela de la muestra debido a la falta de datos), seguido de Guatemala, Brasil, Honduras, Chile, México y Paraguay”, señaló.



Del otro lado, “Uruguay, por cierta distancia, se destaca como el país con la menor cantidad potencial de puntos donde la conflictividad puede encenderse”, agregó.

El informe advirtió que “se necesita cierta precaución al interpretar los resultados del mapa de calor como predictores de agitación política. En algunos países, un solo problema podría servir como punto de estallido para las protestas populares. Este parece haber sido el caso en Bolivia, por ejemplo, donde la inestabilidad política ha resultado de una crisis constitucional, impulsada a su vez por un sistema electoral defectuoso”.

También remarcó que “en Brasil y México, los problemas destacados en nuestro mapa de calor ya han dado como resultado la elección de gobiernos antisistema a los que los votantes pueden dar un poco más de margen de maniobra en 2020 antes de que se produzcan disturbios”.



Según The Economist “del mismo modo, Uruguay, el país con el mejor desempeño en la región en muchos criterios, no estará necesariamente libre de agitación política. Casi todos los países incluidos en el mapa de calor obtuvieron un ‘riesgo muy alto’ en al menos una categoría, y Uruguay no es una excepción. Se encuentra entre los países peor clasificados en términos de crecimiento del PIB per cápita en relación con los años del boom de las materias primas (4,3 puntos menos en el período 2014-2019 que en el período 2004-2013). La insatisfacción con el estado de la economía jugó un papel importante, de hecho, en la decisión de los uruguayos de romper con 15 años de gobierno de izquierda en las elecciones generales de 2019”.

Con “riesgo alto” en Uruguay aparece el desempleo juvenil, 25,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) entre 14 y 25 años no consigue trabajo. Con “riesgo moderado” en Uruguay está la inequidad del ingreso y con “riesgo bajo” (efectividad del gobierno, índice de democracia) y “muy bajo” (corrupción, adecuación de la seguridad social) están los otros ítems.



“Sin embargo, el gobierno entrante de Luis Lacalle Pou ahora tendrá que administrar recortes de gastos en un momento en que el desempleo está en su nivel más alto en una década. Hacerlo sin provocar ninguna reacción violenta será un desafío”, advirtió el informe.