Parmalat defiende la importación de leche de Brasil

Ya ingresaron a Uruguay con autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) unos 300.000 litros de leche UHT (larga vida) —100.000 de leche entera, misma cantidad de semidescremada y otro tanto de descremada— que serán volcados al mercado interno por parte de la empresa Lactalis, que gestiona la marca Parmalat.

La noticia generó polémica (en el sector se señala que el embarque muestra la crisis que vive la producción local) y la compañía láctea emitió ayer un comunicado donde explicó que "aprovechando la sinergia" con los países vecinos y para "ofrecer al consumidor uruguayo más productos innovadores en tecnología, recetas y envases" comenzó a importar "algunos productos de origen brasileño".

Sostuvo que esto permitirá "verificar la aceptación del mercado uruguayo y analizar una posible inversión local".

Parmalat hizo énfasis en que Brasil "representa un 50% de las ventas en 2018 (de la empresa) con un crecimiento acelerado y un portafolio de quesos, leche en polvo y suero en polvo de origen uruguayo".

Además, señaló que durante este año las importaciones desde el vecino país "representarán el 1% de la venta total de la compañía".

También ayer se pronunció el MGAP a través del director de la Unidad de Asuntos Internacionales, Rodolfo Camarosano, quien defendió la aprobación de la importación: "Generalmente se importan lácteos. En los últimos años se importó alrededor del 1% del volumen que Uruguay exporta al mundo. Así como nosotros buscamos mercados, no podemos cerrarnos", manifestó. El funcionario del MGAP informó que hacia Brasil se exportan en promedio US$ 200 millones anuales en lácteos, contrastando la cifra con los US$ 170.000 de la importación que realizó Lactalis. "Siempre el ingreso de un producto a cualquier país le produce cierto déficit o problema al sector", reconoció Camarosano, pero subrayó que se están "tomando otras acciones" y que "en las negociaciones de libre comercio siempre estamos protegiendo al sector lácteo".

En el comunicado, Parmalat resaltó que invirtió US$ 15 millones en los últimos tres años en Uruguay "en equipos para la producción de leche en polvo, yogurt, mantequilla y leche líquida, además de tecnología para la fabricación de quesos". Asimismo, comunicó que compra en el país 80 millones de litros de leche al año de cerca de 200 productores, y gestiona dos plantas de producción con más de 300 empleados directos en Cardona y Salto.

"Creemos en Uruguay para producir y exportar su rica materia prima a otros mercados con productos de valor agregado. Continuaremos creciendo en el mercado uruguayo", aseguró Franck Drouin, general manager de Lactalis Cono Sur.