Parque eólico de UTE volvió a cotizar en Bolsa tras solucionar error de cálculo

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) resolvió retomar ayer con normalidad la cotización de las acciones de Areaflin S.A. -parque eólico de UTE-, luego de haber suspendido la operativa el jueves pasado por un error en la información que la empresa había presentado a sus accionistas.

Según explicó en diálogo con El País el presidente de la BVM, Ángel Urraburu, la razón por la cual decidieron suspender la cotización fue para evitar daños en el mercado.



“Había un error, por lo tanto hay una asimetría de la información y eso repercute en la poca transparencia y cristalinidad de los precios; por eso tomamos la resolución”, señaló.



La suspensión del pasado jueves tuvo su origen en la asamblea de accionistas que Areaflin había hecho el lunes 30 de septiembre. En esa reunión se presentó una información errónea en cuanto a los importes en moneda extranjera que la empresa pagará por la recompra de acciones que hará en el mes de diciembre.

“En donde estaban equivocados, según Areaflin, era en el cálculo donde establecían el precio de esa compra, por lo tanto no era una cosa menor, pero no hubo ningún cuestionamiento a los números contables de la empresa, ni a la transparencia, ni a la forma en la que se están haciendo las cosas”, aclaró Urraburu.



El cálculo erróneo indicaba que si la recompra de una parte de las acciones se hiciera con el balance al 30 de junio (se hará con el balance cerrado al 30 de septiembre) “se pagaría $ 1,24 por cada $ 1 de acción”. Según explicó Urraburu, el error estuvo en el tipo de cambio, ya que el cálculo se hizo en pesos uruguayos y no en dólares como debió haber sido.



Es por eso que la decisión de suspender temporalmente la cotización de las acciones fue solo hasta que la empresa corrigiera el cálculo. Finalmente esto ocurrió ayer, momento en el cual la BVM informó a los corredores sobre el nuevo cálculo.

“Nosotros como titulares del mercado no podemos permitir que haya esa asimetría de la información”, sostuvo el presidente de la BVM.



“Esto no tuvo nada en contra de la empresa, al contrario, estamos valorando como muy positivo que cada vez que los llamamos para que aclaren algo a los corredores siempre están dispuestos; pero cuando hay una información que no es correcta no podemos hacer otra cosa”, concluyó Urraburu.