¿Qué pasa con el endeudamiento de la industria uruguaya?

El endeudamiento financiero del sector industrial cayó 7,2% en el primer semestre del año, según los datos divulgados ayer por la Cámara de Industrias (CIU). Este descenso implica que el endeudamiento financiero de la industria era de US$ 2.229 millones a fin de junio.

La CIU estima que el pasivo financiero representará el 36% del producto bruto industrial (sin contar la actividad de la refinería de Ancap) al cierre de junio, lo que lo situaría dos puntos porcentuales por debajo del registrado en 2018.



Del total de la deuda, el 93,6% corresponde al crédito con el sistema bancario y el restante 6,4% al endeudamiento en el mercado de valores.



Es que en comparación con junio del año pasado, el crédito del sistema bancario se redujo US$ 39 millones, mientras que en el mercado de valores descendió US$ 13 millones.



Según el informe que elabora la Dirección de Estudios Económicos de la CIU, en junio de 2019, “el endeudamiento del sector manufacturero disminuyó 7,2% respecto a diciembre de 2018”. Asimismo, si se lo compara con junio de 2018, “el endeudamiento también registró una variación negativa del 2,3%, explicada por la disminución del crédito tanto en el mercado de valores como a nivel bancario.



“En el acumulado del año, los intereses pagados por el sector alcanzaron los US$ 50 millones, de los cuales US$ 46 millones correspondieron a pagos realizados al sistema bancario”, añadió el informe.



Por otro lado, en el primer semestre del año, “la tasa de interés en dólares promedio cobrada por las instituciones bancarias se ubicó en 4,6% mientras que, la tasa en dólares promedio que se pagó por el endeudamiento a través del mercado de valores se situó en 5,4%”. Dicha “divergencia” en las tasas, se observó luego de un periodo prolongado de convergencia que fue desde el primer semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2018.



“El costo del endeudamiento financiero mostró un cambio de tendencia y comenzó a crecer”, añadió la CIU.

Por su parte, el endeudamiento industrial a través de la captación de ahorro del público alcanzó, en junio de 2019, US$ 142 millones, “verificando un importante crecimiento en relación a los semestres anteriores y representando el 2,3% del producto bruto industrial sin refinería”.



En lo que respecta a las nuevas emisiones de obligaciones negociables, durante el primer semestre del año, el volumen de emisión alcanzó los US$ 5 millones, dicho monto “alcanza la mitad” del registrado en el segundo semestre del año 2018, según explica el informe.



Al analizar el endeudamiento industrial en el mercado de valores por empresa, los datos de la CIU reflejaron a Cledinor en primer lugar con el 41%, seguido de Conaprole con el 30,7%, Isusa con el 10,2%, Fanapel y Citrícola Salteña, ambas con 7,7% y, en último lugar Aluminios del Uruguay con 2,6%.