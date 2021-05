¿Qué pasó con el dato económico que más inquieta al gobierno?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El déficit fiscal en los 12 meses cerrados a marzo fue de 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según divulgó el viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado. Eso equivale a US$ 3.375,2 millones. Sin embargo, “esta estimación se ve afectada por el adelanto de pagos de pasividades y remuneraciones correspondientes al mes de abril de 2021, debido al feriado de semana de turismo. Depurado de este efecto”, el déficit fiscal del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) fue de 5% del PIB, “mostrando una mejora de 0,1% respecto a febrero de este año”, agregó el MEF.



Pero, el déficit “incluye el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social”, que era de 0,7% del PIB en 12 meses a marzo dijo el MEF.



Esos son ingresos extraordinarios y están afectados al futuro pago de jubilaciones de los “cincuentones” que salieron de las AFAP. Estas, son personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó el sistema previsional mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP. Al salirse y volver al régimen previo (solo por el Banco de Previsión Social sin topes de jubilación), sus ahorros en las AFAP pasan al fideicomiso. Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó.



Al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 5,7% del PIB en los 12 meses a marzo. Eso equivale a US$ 3.053,73 millones.



En tanto, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) se ubicó en 3,1% del PIB (US$ 1.660,8 millones).



El MEF informó que los efectos imputados al Fondo Solidario COVID-19 se estimaron en 1,4% del PIB en los 12 meses a marzo (eran 1,3% del PIB a fin de febrero).



Eso significa que por seguros de desempleo y subsidios por enfermedad, por partidas de alimentación, canastas e incremento puntual de asignaciones familiares, entre otros, a causa del coronavirus el gobierno había gastado hasta fin de marzo US$ 750 millones (una vez restados los ingresos al fondo).