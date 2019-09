¿Cómo pega en Uruguay el nuevo cepo al dólar que implementó Argentina?

En la tarde del domingo, la noticia llegó como un cimbronazo y se esperaba un lunes complicado. Sin embargo ayer el dólar operó a la baja en Argentina luego del anuncio del gobierno de Mauricio Macri de aplicar restricciones a la compra de dólares.

En Uruguay tanto autoridades, como empresarios y analistas, ya asumen los sucesos en Argentina como “un shock permanente” que afectará al país.



Si bien descuentan impactos por el lado del turismo y las exportaciones, hacen foco en la imprevisibilidad que muestra el vecino y no se animan a estimar la magnitud de los coletazos por lo difícil que resulta saber qué pasará en los meses que restan del año (ver aparte). Esa incertidumbre también hace complejo pensar medidas desde Uruguay para contrarrestar la crisis argentina.



Sobre esto, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo ayer durante un acto del Frente Amplio que “las noticias de Argentina nos tienen preocupados pero habrá que enfrentarlas”. Mencionó que el ministerio que encabeza solicitó a la Embajada de Uruguay en Argentina un informe sobre las restricciones cambiarias de Macri.



Kechichian expresó que “da la sensación” de que con las medidas actuales -como la devolución del IVA a los turistas- “no va a alcanzar” y por eso “tenemos que buscar una estrategia diferente”, dado que “nunca una restricción del uso de dólares es una buena noticia para el turismo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo (Camtur), Juan Martínez, señaló a El País que “el problema más grande de todos es la incertidumbre” ya que “estamos en un momento donde nadie sabe lo que va a pasar porque hay medidas nuevas semana a semana y día a día”.



Si bien manifestó que “Argentina nos tiene acostumbrados a este tipo de avatares”, dijo que los nuevos acontecimientos alejan a Uruguay “aún más” del nivel de competitividad deseado y encarecen al país.



En la misma línea, el economista y socio de Deloitte, Pablo Rosselli dijo en el programa En Perspectiva que “la incertidumbre muy fuerte que hay en Argentina hace difícil hacer proyecciones precisas”. Pero igualmente adelantó que “veremos un dólar más alto y más inflación (en el país vecino)”.

Rosselli sostuvo que el Banco Central (BCU) se enfrentará a “un dilema”, porque “es necesario mejorar la competitividad” dejando subir al dólar si hay “presiones externas”, pero otro objetivo es “evitar una suba de la inflación” que tiene un fuerte componente de precios afectados por la divisa.



A su vez, el economista Javier De Haedo expresó en La Tele que “cuando un país recibe un shock externo negativo (como el que llega de Argentina) la moneda tiende a depreciarse”, lo que debería utilizarse para “que el dólar con la gradualidad que el BCU y el Ministerio de Economía quieran, converja a un equilibrio más alto que ahora”.



Con esto coincidió Martínez, quien dijo que “es el momento ideal para que el gobierno deje ir el dólar en Uruguay” y solicitó a las autoridades que tomen “medidas serias” para evitar las “grandes pérdidas” que se estima pueda tener el turismo. “Ya no son medidas de promociones las que hay que tomar, son medidas macro más importantes porque es un sector que está en grave peligro. Esto ya es más serio que una granizada o una inundación. Uno no sabe prácticamente dónde está parado”, dijo el presidente de la gremial y explicó que “es difícil” que los hoteles puedan fijar tarifas en el mediano plazo porque “no sabemos lo que va a pasar mañana a la mañana”.



El presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Durán dijo a El País que “es muy difícil predecir cuánto más puede impactar” la nueva decisión del país vecino dado que el comercio exterior con Argentina “ya está muy complicado desde hace meses”.



En enero-agosto las exportaciones hacia ese país cayeron 27% respecto a igual lapso de 2018.



Durán explicó que los principales exportadores de Uruguay hacia Argentina “han perdido las ventas, sobre todo en el sector de vestimentas y autopartes”.

La responsable de asesoría económica, comunicación y medio ambiente de la Unión de Exportadores (UEU), María Laura Rodríguez, manifestó a El País que si bien el “impacto directo” de las medidas de Macri se verán en la exportación de servicios (es decir turismo), “es todo una gran incertidumbre enorme y en eso los negocios siempre se ven afectados”.



En cuanto a la disponibilidad de dólares “parecería que no habría problemas”, pero comentó que “el tema es ver a qué tipo de cambio se da ese dólar”. “Hay que esperar unos días a ver cómo evoluciona. Si la diferencia cambiaria sigue aumentando realmente no sé qué le vamos a poder vender a Argentina”, señaló Rodríguez.



Por su parte, Agustín Iturralde del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) dijo que a nivel de inversiones “pueden volver a refugiarse en Uruguay” capitales que “dijeron confiamos por última vez” en el país vecino cuando asumió Macri.

En Argentina el dólar cotizó a la baja en el mercado oficial, presentando una caída respecto al viernes de 5,9% al alcanzar un valor de cierre de 56 pesos locales. Esto luego de una fuerte suba al inicio de la rueda y sin actuación del Banco Central en la jornada. Pese a esta relativa calma, las medidas de control cambiario del gobierno alentaron las operaciones en el mercado paralelo del dólar “blue” -cuyo valor comenzó a crecer y cerró en torno a 63 pesos ayer-, al que recurren quienes necesitan dólares para sus negocios o para atesorar. Otro fenómeno visto en la jornada fueron ahorristas que acudieron a retirar el dinero depositado en los bancos, formando largas colas. Previendo esto y para asegurar el anuncio del gobierno de que no había límites para retiros, la city porteña amaneció poblada de blindados que iban a dotar de dólares a las distintas sucursales. Una fuente bancaria estimó que hubo un 50% más de clientes en las sucursales. Por otra parte, ayer hubo una recuperación del índice bursátil Merval, aunque en Estados Unidos fue feriado y no hubo señales del mercado tras los anuncios de Macri. [EN BASE A REUTERS/LA NACIÓN/GDA]

En Uruguay subió el dólar

El Banco Central no intervino

El dólar interbancario subió ayer 0,42% y cotizó en promedio a $ 36,797. Aunque es un hecho anecdótico y sin valor económico por el tiempo transcurrido, es la cotización máxima desde que en marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo como moneda. En la jornada no hubo participación del Banco Central (BCU), quien intervino en agosto para contener el alza del dólar con ventas que acumularon US$ 395,9 millones entre el mercado spot, el de futuros y el forward. Ayer a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 69 transacciones por un monto de US$ 35,3 millones. La divisa estadounidense se movió entre $ 36,75 y $36,85 para cerrar en $ 36,79.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizo al alza con una suba de 15 centésimos cerrando con un valor de compra de $ 36,05 y de venta de $ 37,55. En el programa Séptimo día de La Tele, el economista Gabriel Oddone dijo que el BCU debería “gastar la menor cantidad posible de reservas para evitar que el tipo de cambio se vaya (aumente), porque es un momento para aprovechar: ganar competitividad y no retrasarnos con Argentina”.