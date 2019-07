La pelea entre los gremios argentinos y el CEO de Mercado Libre, en la que apareció Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas semanas, un empresario “admirador” de Uruguay y cercano a Mauricio Macri, se coló como actor principal en Argentina, en el medio de la campaña electoral y profundizando la “grieta” ideológica.



Se trata de Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, tecnológica que está en plena expansión -tras consolidarse como líder en la región en comercio electrónico, explora con éxito el negocio de pagos online y otras áreas- y encontró en el vecino país un freno en dos sindicatos de peso: el bancario y camioneros.

La lucha de los gremios es por afiliar a los trabajadores de Mercado Libre del sector financiero y de logística.



Dentro de esa pelea, comenzó a cobrar fuerza un rumor que involucra a Uruguay: ante la arremetida sindical, Mercado Libre podría frenar inversiones en Argentina e instalarlas de este lado del Río de la Plata, consignó esta semana el portal de noticias económicas iProUP.



Empresarios locales contactados por El País no validaron la noticia y las fuentes consultadas en Argentina no escapan a la visión dicotómica que reina en tiempos electorales. Para algunos sería una posibilidad cierta a futuro traspasar negocios a Uruguay si no hay un acuerdo con los gremios, pero otros opinan que es una herramienta de negociación en pleno conflicto e incluso un mensaje en el medio de la campaña.



A esta última teoría se afilió el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien señaló que el planteo de transferir parte de las operaciones a Uruguay es “una actitud extorsiva”. Ante el contacto de El País, una fuente del gremio explicó que no harían declaraciones para “no prestarse a una operación de prensa funcional a Galperín”.



Desde Mercado Libre informaron a El País que “no hay planes” de expandirse en Uruguay y negaron haber propagado ese rumor. Repasaron que hoy la empresa tiene oficinas en Uruguay y otros siete países de América Latina, pero en Argentina está la base principal, con 3.800 trabajadores y una sede recién inaugurada en la capital que implicó una inversión de 1.100 millones de pesos argentinos -casi US$ 26 millones.

Mercado libre. Foto: Archivo El País.

Además, el plan de inversión trazado por la compañía fundada hace 20 años suma $ 3.524 millones de pesos -US$ 83,1 millones- en el país vecino, donde tiene centros de desarrollo en Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.



En Uruguay, la firma tecnológica se instaló en 2012 con oficinas en Aguada Park. Años más tarde, extendió su presencia a la zona franca World Trade Center, donde se ubicó el área de desarrollo, dejando en el primer exclave el área comercial. Hoy día el país es la segunda plaza de Mercado Libre de atención en habla hispana, con más de 800 trabajadores, el 13% de los puestos en la región.



El director de la agencia de promoción de inversiones Uruguay XXI, Antonio Carámbula, dijo al portal iProUP que la posibilidad de nuevas inversiones -no se sorprendió al mencionarle el rumor, aclara la nota- “responde al trabajo que venimos haciendo en varios frentes”.



Una fuente del sector tecnológico local dijo a El País que Uruguay es “un lugar de mucho éxito” para Mercado Libre por la creciente “penetración del comercio electrónico”, aunque la dimensión del negocio sea pequeño a nivel regional.

En todo el continente la firma está expandiendo sus inversiones y sus áreas de servicio. La unidad de negocios fintech (servicios financieros) Mercado Pago incrementó casi 70% sus operaciones el año pasado y las ventas globales del conglomerado de empresas superaron los US$ 12.000 millones.



Ayer la agencia Reuters reportó que Mercado Pago planea este año en México permitir a sus clientes ganar intereses por el dinero ahorrado en las billeteras electrónicas, lo que se suma a las anuncios en Brasil de ofrecer préstamos y transferencias financieras.



Precisamente, el foco que ha puesto en los negocios bancarios, le generó críticas de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que denunció “asimetrías regulatorias” tanto a nivel del Banco Central (regulador del sector) como de la AFIP (agencia tributaria).

Los bancos privados le entregaron al gobierno el mes pasado un trabajo de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas que define a Mercado Libre como una big tech regional -categoría que a nivel mundial incluye a gigantes como Google, Amazon o Ali Baba-, es decir una empresa con una gran base de clientes e información sobre su actividad, lo que le permite ofrecer servicios financieros.

Centro logístico con cajas de Amazon. Foto: Archivo El País.

Ese paso suelen darlo escudadas en esquemas de fomento a la innovación a través de subsidiarias, en mercados donde no hay reglas claras ni evaluación de riesgos (como sí se exige a los bancos).



Pero para que Galperín y Mercado Libre estén en la mira de políticos, empresarios y sindicatos argentinos también influye su cercanía a Macri, y el hecho que sus empresas se ahorraran 500 millones de pesos locales entre septiembre de 2016 y 2017 -unos US$ 31,6 millones en ese momento- gracias a un régimen especial para la industria del software, informó La Nación.



Esto lo logró con el respaldo del Ministerio de Producción, que rechazó un informe de la AFIP que sostenía que Mercado Libre no cumplía los requisitos para ser parte del sistema preferencial.



Macri suele mencionar a Galperín como modelo de empresario exitoso y a Mercado Libre como la firma “unicornio” -término usado para negocios innovadores cuyo valor de mercado supera los US$ 1.000 millones- de referencia.



“Es la demostración del éxito alcanzando, pero también de lo que viene. Los unicornios argentinos, que son cinco de los diez más grandes de América Latina, lograron construir herramientas y soluciones globales”, señaló el mandatario al participar de la inauguración del nuevo centro de operaciones de la tecnológica, valuada en más de US$ 30.000 millones.

Marcos Galperín. (Foto: La Nación/GDA)

Por su parte, Galperín ha venido incrementando sus apariciones públicas en los últimos meses, defendiendo el modelo de negocios de sus empresas. Esta semana, Radio con Vos difundió un audio del CEO de Mercado Libre en una charla en una startup, donde dijo que “en Argentina generar empleo es muy difícil por el marco laboral”, en un guiño a la reforma que promete implementar Macri si es reelecto presidente.



* Con colaboración de Gustavo Stok desde Buenos Aires.

La devoción por Uruguay, una herencia Con 28 años y tras experiencias laborales en la petrolera YPF y una pasantía en el banco de inversiones JP Morgan, Marcos Galperín fundó Mercado Libre en 1999. Tres años después, en una decisión por “razones familiares”, el empresario se vino a vivir con su pareja y su hijo a Uruguay, donde ya estaban sus padres y un hermano. “Nos sentimos muy a gusto, es una ciudad que tiene un tamaño que me hace sentir muy cómodo y a la vez tiene muy buena conexión con el mundo. Es como vivir en el interior de Argentina”, relató hace unos años en una nota con En Perspectiva.



Se terminó quedando 14 años en el país y en 2011, ya siendo un empresario exitoso, realizó un hilo en Twitter resaltando las bondades de Uruguay. Desde “el orgullo” que sienten los habitantes, a la separación “real” de Iglesia y Estado, pasando por el “respeto a los derechos”, políticos que “ponen primero al país”, seguridad jurídica e inexistencia de odio entre clases sociales, fueron algunos de los elogios.



La naturaleza emprendedora y la pasión por Uruguay son heredadas: su padre y su abuelo materno eran socios en Sadesa, una curtiembre que se extendió hasta comprar Paycueros en Paysandú. “Somos cinco hermanos varones, tres trabajaron toda la vida en la curtiembre, y los otros dos casi nunca”, recordó en 2017 para un libro de Armando Olveira Ramos.

La visión de los protagonistas.

sergio palazzo Sindicato bancario argentino “Voy por Marcos Galperín y Mercado Libre”, advirtió este mes tras cerrar las paritarias del sector. “Quiero que todos los trabajadores de las fintech se encuadren como trabajadores bancarios”, agregó y subra-yó que el pasaje se dará “por las buenas o por las malas”.

marcos galperín Fundador y CEO de Mercado Libre En Twitter, respondió irónicamente al sindicato bancario: “Acá, repasando la lista de nuestros nuevos #amigos2019. Pareciera que solo falta la Conmebol y están todos! #quepais”. Semanas atrás, también se cruzó con el dirigente social Juan Grabois.