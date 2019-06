Se perdieron 60.831 jornadas de trabajo durante mayo, según informe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante mayo se registró un total de 16 conflictos, lo que resultó en una pérdida de 60.831 jornadas de trabajo, según un informe de conflictividad laboral de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).



En la mayor parte de los conflictos no participaron muchos trabajadores y la duración de los mismos fue corta, por lo tanto, el indice de conflictividad sectorial de mayo fue de 8,6 y el de conflictividad global de 36.



Dentro de todos los conflictos registrados en mayo, el informe destaca el que involucra a Montevideo Gas "por la cantidad de actores involucrados y las diferentes estrategias tomadas por cada uno". Asimismo, explica que en abril "se registró la ocupación con el posterior desalojo y 3 trabajadores continuaron una huelga de hambre que se extendió por 30 días". El 14 de mayo, fecha en la que estaba pautado un ámbito de negociación en DINATRA, "la empresa comunicó el despido de 4 trabajadores y suspensión a otro grupo por la realización de la ocupación. Este hecho provocó la adopción de nuevas medidas que se concretaron en el paro general de media jornada el 22 de mayo, impulsado por el PIT CNT", agrega el informe. Se ha de aclarar que en el paro parcial no se adhirió la educación pública ni el transporte de pasajeros.



Conflicto según sector. El estudio arroja que, con un 65%, el trasporte presentó el mayor porcentaje de conflictividad. Esto se explica por el paro de taxis donde se solicitó que no se amplíe el número de conductores que pueden registrase en la aplicación Uber; y el paro en Buquebus porque la empresa anunció despidos y rebajas salariales.



El sector de la salud tuvo el 23% de los conflictos porque los "anestesistas (...) sobre el inicio del mes realizaron un paro de 3 jornadas en instituciones de Montevideo, continuando el reclamo por una representación en el Consejo de Salarios". A su vez, en el Hospital Maciel hubo reclamos por mejores condiciones de trabajo y en Casa de Galicia por falta de pago de sueldos.



La administración pública se posiciona en tercer lugar con un 5%, según el estudio realizado por la UCU. El informe explica que esto se debe a que los trabajadores de la Intendencia de Montevideo se manifestaron ante el intendente Di Candia "en reclamo de 'promesas' que realizó el anterior intendente y que los trabajadores consideran olvidadas". Asimismo, continuó el conflicto con los trabajadores de Correo Uruguayo.



La educación se encuentra en último lugar (3%) y las causas principales de la conflictividad señaladas en el informe son: la ocupación en el liceo 39 (reclamo por mejores condiciones de trabajo) y en el liceo 72 (pedido de mayor seguridad y mejoras edilicias).



La industria manufacturera comparte el último lugar con la educación ya que también tiene un 3%. Los conflictos de los trabajadores de UPM y de Praxir (brinda servicios a UPM) explican dicho porcentaje.



Conflicto según sus causas. Un 90% de los registrados en mayo son clasificados como "Otros" e incluyen "el paro general en apoyo a los trabajadores de Montevideo Gas y el de los docentes del INIA por el cuestionamiento ético al presidente del organismo, reclamando por irregularidades en la gestión".



La segunda causa principal de reclamo es la categoría "empleo" y representa un 7% del total. Aquí destacan el conflicto de los taxistas, y el de los trabajadores de Correo Uruguayo y la administración pública.



En cuanto al índice de conflictos por salarios, estos son un 2% según la categorización del estudio. Allí están los reclamos de los trabajadores de Casa de Galicia y de UPM, como también las exigencias de los anestesistas y los empleados de la junta departamental de Paysandú.



Perspectivas. Para el mes de junio se espera que hayan menos conflictos ya que es un mes particular por las elecciones internas, según el departamento de psicología social y trabajo de la UCU. Sin embargo, el estudio aclara que la situación depende de cómo continúe el conflicto de Montevideo Gas.