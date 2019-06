¿Cuál es el perfil del argentino que viene a Uruguay y del uruguayo que cruza el charco?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Los datos oficiales en Argentina confirmaron la percepción extendida entre los operadores turísticos en Uruguay: los arribos desde la vecina orilla cayeron con fuerza durante la temporada estival. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), durante el primer trimestre del año llegaron a Uruguay por vía fluvial y aérea -no se toman en cuenta los cruces vía terrestre- 202.859 argentinos, casi 80.000 menos que en el mismo período de 2018.

“Las estadísticas en Argentina ratificaron nuestras previsiones de una caída del 30% al 40% de turistas argentinos con respecto a la temporada de verano anterior. Superados los meses de vacaciones, viene la etapa de los viajes de negocios y convenciones, y ese es un rubro más estable. Prevemos para junio, julio y agosto una evolución similar a la del año pasado en cuanto a la llegada de argentinos”, dijo a El País Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.

De acuerdo a las estadísticas oficiales de Argentina, durante el primer trimestre 164.900 personas cruzaron a Uruguay desde el puerto de Buenos Aires, un desplome del 30,4% interanual. En tanto, los viajes de residentes argentinos a Uruguay desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery cayeron menos. Sumaron 37.959, un descenso del 15% con respecto al lapso enero-marzo del año pasado.

Además de la caída en el número de viajeros, también se registró una reducción del gasto promedio diario. Los argentinos que cruzaron en barco gastaron en Uruguay un promedio de US$ 40,3 por día, un 25,8% menos con respecto a los primeros tres meses de 2018. Entre quienes viajaron por avión, la caída del gasto fue menor: con US$ 77,2 dólares, la disminución fue del 11,9%.

A favor, la estadía promedio de los argentinos que llegaron a Uruguay en el primer trimestre del año se estiró. Quienes llegaron por vía fluvial permanecieron en promedio 10,3 noches, un alza del 6,9% con respecto al primer trimestre de 2018, según el Indec. La estadía promedio de quienes llegaron por vía aérea también fue de 10,3 días, pero eso implicó un alza del 29,8% interanual.

Hacia adelante, la expectativa en ambas orillas del Río de la Plata es que se produzca una lenta recuperación del flujo de turistas argentinos.

“La devaluación ya ocurrió y, de ahora en más, con un dólar más calmo en Argentina es esperable que el flujo hacia Uruguay comience a incrementarse. Pero habrá que olvidarse de que se repitan los números de 2016 y 2017, cuando los argentinos viajaban gracias a un precio del dólar subsidiado. Solo en 2017 hubo 12 millones de argentinos viajando al exterior, más que la cantidad de brasileños en ese año. Ese escenario espero que no vuelva más porque es muy caro para el país”, dijo a El País Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, en Buenos Aires.

El economista jefe para América Latina del BBVA Research, Juan Ruiz recordó días atrás en entrevista con El País que “hay sectores donde sobre todo la economía argentina es clave, como el turismo”.

En ese sentido, marcó que el “efecto negativo” producto de la situación económica argentina “ya lo hemos visto en la temporada y mientras siga un lastre por el ciclo económico argentino, va a seguir impactando”.

Sin oleada de uruguayos

Pese al abaratamiento de los costos en dólares en Argentina provocado por la fuerte devaluación del peso, el cruce de uruguayos hacia el país vecino por vía fluvial y aérea cayó: pasó de 53.900 en el primer trimestre de 2018 a 48.963 este año, un 9,2%.

“Si bien en una primera instancia se vio que los precios podían ser atractivos, no se produjo la corrida de otras épocas porque Argentina también tiene una inflación alta y los precios se han disparado. Además, es un año electoral en Uruguay y eso siempre lleva a un mayor cuidado del gasto”, dijo Martínez.

En todo caso, el cruce de uruguayos hacia Argentina registró evoluciones dispares según el medio de transporte. Por un lado, los viajes por vía fluvial cayeron. Según el Indec, arribaron al puerto de Buenos Aires en el primer trimestre del año 37.100 residentes uruguayos, una caída interanual del 13,6%. En cambio, el arribo de uruguayos vía los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery sumó 11.863 personas, un alza del 7,9%.

“Hoy se consiguen en algunos casos mejores precios en pasajes de avión que en barcos. La irrupción de las líneas aéreas de bajo costo en Argentina ha impulsado un cambio en el mercado: la competencia y la mayor cantidad de vuelos hizo que los precios de los pasajes de avión se acomodaran en un escalón más bajo”, señaló Elías.

Aunque la llegada de uruguayos a Argentina no se aceleró por la devaluación, el gasto, sí. De hecho, según el Indec, el mayor gasto diario promedio de los turistas que arribaron a Argentina por vía aérea en el primer trimestre del año fue de los uruguayos. Alcanzó a US$ 97 por día, por delante de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá (US$ 92,8), Chile (US$ 92,4) y Brasil (US$ 91).

En cambio, los uruguayos que llegaron a Argentina vía el Puerto de Buenos Aires gastaron menos. El promedio diario fue US$ 52,8, una disminución del 23,8% con relación al mismo período del año anterior.

El País se contactó con Buquebus y si bien se comprometieron a responder las preguntas, no lo hicieron.