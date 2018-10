¿Cuál es la perspectiva de la temporada de turismo?

Incertidumbre sigue siendo el término que mejor se ajusta al describir la situación que atraviesa el sector turístico del país, explicada sobre todo por la coyuntura económica argentina. Sin embargo, los operadores turísticos coinciden en que en las últimas semanas el panorama se ha vuelto más optimista y auguran una buena temporada de la mano de los visitantes del país vecino.

En línea con esto, una investigación de mercado —a la que accedió El País— realizada por el Ministerio de Turismo a habitantes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza proyectó que entre el 40% y 60% de los argentinos que viajó al exterior en los últimos tres años visitará Uruguay en la próxima temporada de verano.

Para la realización del estudio, se entrevistó a 570 argentinos mayores de 25 años que realizaron algún viaje al exterior en los últimos tres años. Dentro de ese grupo, el 82% del público objetivo (aquellos argentinos que tienen el perfil de visitar Uruguay) declaró que tiene expectativas o intenciones de vacacionar el próximo verano.

El 58% de los encuestados señaló que saldrá de vacaciones aunque se ve limitado por la situación económica actual, mientras que un 24% declaró que vacacionará sin importar la coyuntura económica.

En los últimos tres años, el total de entrevistados argentinos señaló que viajó en promedio 2,3 veces al país, lo que "representa el promedio de fidelidad más alto" había dicho el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff al portal de Presidencia. "La mitad del relevamiento fue realizado cuando la cotización del dólar en Argentina se situaba en 32 pesos argentinos y la otra mitad cuando ya había saltado a 42 pesos, no porque lo determináramos así, sino por cómo se dio", explicó.

"Por lo tanto, es una foto bastante importante de cómo estaba el estado de ánimo en ese momento" en el vecino país", indicó. Asimismo, Liberoff calificó como positivos los datos pero aclaró que la próxima temporada de verano no será tan óptima como la anterior.

Para el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, el panorama cambió y las expectativas sobre la llegada de los turistas argentinos ya no son tan negativas.

"Creemos que el efecto pesimista que habíamos previsto hace unos meses atrás ya no será tan así, no va a haber la crisis que visualizábamos. No será una temporada excepcional como la anterior pero sí será buena", indicó.

Por su parte, Manuel Reina, presidente de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (Aprotur) dijo a El País que la situación actual es de incertidumbre aunque miran con optimismo el desarrollo de los próximos meses. "El nivel de consultas no bajó pero sí lo hizo el nivel de reservas en comparación al mismo período del año pasado, vamos a tener que esperar que se concrete tarde la reserva pero somos optimistas porque estamos haciendo una fuerte apuesta para promocionar el destino", concluyó.