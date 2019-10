Perú vs. Uruguay: ¿cuál es el valor de mercado de los planteles que se enfrentan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El encuentro de esta noche entre charrúas y peruanos, que significará el número 200 del maestro Tabárez al frente de la selección uruguaya, se juega en la cancha pero también en el plano económico: ¿qué equipo tiene un mayor valor en el mercado?

La selección uruguaya supera con amplia diferencia el valor de la peruana: los charrúas en su conjunto valen US$ 364,7 millones mientras que los incaicos US$ 62,8 millones. Los cálculos fueron realizados con base en datos de la página Transfermarkt.



La diferencia de valor en el mercado entre ambos planteles es de US$ 301,8 millones. Se debe tener en cuenta que para el cálculo se sumó el valor de todos los convocados para el partido y esto marca una disparidad sustancial: la selección uruguaya tiene 21 jugadores y la peruana 27.



Asimismo, en esta oportunidad no jugarán Luis Suárez (US$ 50 millones), delantero de FC Barcelona, y Edinson Cavani (US$ 40 millones), delantero de París Saint-Germain FC. De estar presentes la brecha en el valor de ambos equipos sería aún más significativa.

Dentro de los uruguayos convocados para el partido amistoso de esta jornada los de mayor valor son José Giménez con US$ 77 millones, Lucas Torreira con US$ 60,7 millones, Maxi Gómez con US$ 44 millones y Rodrigo Bentancur con US$ 38,5 millones.



Por otro lado, en el caso de la selección peruana los que tienen una mejor posición económica en el mercado son André Carrillo con US$ 7,7 millones, Luis Abram con US$ 6,7 millones, Raúl Ruidíaz con US$ 6,4 millones y Christian Cueva con US$ 5,6 millones.



La selección uruguaya, más allá de los convocados para esta noche, está en el puesto número 13 de los planteles con mayor valor económico de todo el mundo, realizado por Transfermarkt. Los charrúas valen US$ 375,7 millones. A su vez, el cuadro es el tercero de América Latina después de Brasil, que se ubica en el puesto número 1 con US$ 1,256 millones, y de Argentina, que quedó en décimo lugar con US$ 510,2 millones.