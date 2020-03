Pese al coronavirus, el gobierno recibió fuerte demanda por deuda local en UI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era una pequeña prueba para el mercado local tras la convulsionada semana a nivel global por los efectos económicos del coronavirus y la aversión al riesgo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró sortearla ayer con la emisión de deuda en Unidades Indexadas (UI) a la inflación que tuvo una fuerte demanda.



El MEF emitió Notas del Tesoro con vencimiento en 2023 por 325 millones de UI (US$ 32 millones), pero la demanda más que triplicó esa oferta: 1.110 millones de UI (US$ 109 millones). Ante ello, el MEF optó por colocar 502 millones de UI (US$ 49 millones) con un rendimiento de 2,62%.

En tanto, el riesgo país medido a través del UBI (Uruguayan Bond Index), bajó ayer 8,4% y cerró en 273 puntos básicos. Esta baja se da por una caída tanto en los precios de los bonos uruguayos como una suba de los treasuries estadounidenses. Respecto al cierre de 2019, el riesgo país lleva una suba de 110%.

Precisamente, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió ayer sobre un 1%, gracias al avance de Wall Street tras unas pérdidas devastadoras en la rueda previa y de que la Reserva Federal acudió al rescate del atribulado mercado de papeles comerciales.



El rendimiento de la deuda del gobierno estadounidense a 10 años subió a 1,03%, frente al 0,728% del cierre del lunes, por un aumento del apetito por el riesgo que redujo la demanda por activos seguros, luego de que la Fed anunció la reapertura de un programa para comprar deuda de corto plazo.



“Se acerca el estímulo fiscal y la Reserva Federal ahora está apoyando al mercado corporativo con papeles comerciales. Y no creemos que el Tesoro, la Casa Blanca o la Fed hayan terminado aún (...) veremos si los mercados de acciones comienzan a mirar al futuro”, dijo Andrew Brenner, jefe de renta fija internacional de National Alliance Securities.



Los inversores esperan que la decisión de la Fed alivie los problemas de crédito para las empresas, lo que ayudó a un alza de las acciones tras la mayor caída desde el colapso de 1987. (Con información de Reuters).