Pese a medidas de Fernández, en los primeros días de enero llegaron más argentinos que en 2019

Desde que a fines del año pasado el gobierno argentino anunció la aplicación de un impuesto de 30% a las compras en el extranjero y a la compra de dólares para atesoramiento, la preocupación por la llegada de argentinos para veranear en Uruguay está instalada.

Sin embargo, entre el 1° y el 6 de este mes respecto a igual período de 2019, ingresaron 1,93% más argentinos (56.738 frente a 55.664 en igual período de 2019), según datos de la Dirección Nacional de Migración.



Esto muestra un cambio respecto a lo ocurrido sobre fin de año. Es que entre el 20 y el 29 de diciembre de 2019 ingresaron 12,31% menos argentinos que en igual período de 2018 (114.091 frente a 130.105).



Para ver si efectivamente hay un cambio de tendencia y vienen más turistas argentinos, habrá que esperar datos para un período de tiempo más largo.

En entrevista con El País publicada el pasado 27 de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori dijo que “el país se desacopló sobre todo en materia financiera, y en materia de deuda sin dudas” de Argentina “pero no pudo evitar en ningún momento el impacto que tiene el mejor cliente de nuestro mejor producto de exportación (el turismo) que en un año normal son US$ 2.300 millones”.



“Ahora no quiero ni pensar, porque nos han pedido disculpas pero nada más. Es un golpazo el 30% (de impuestos a las compras de argentinos en el exterior). Por eso digo, la principal preocupación es la venta de servicios turísticos”, agregó el ministro en esa oportunidad.

Otras nacionalidades.

A su vez en la primera semana de enero de 2020 ingresaron 4,41% más brasileños (16.340 frente a 15.650), 1,88% más estadounidenses (1.788 frente a 1,755) y 9,61% menos paraguayos (2.202 frente a 2,436) y 0,97% menos de otras nacionalidades (10.329 frente a 10.430).