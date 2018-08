Pese a la posición contraria de Trump, la Fed va por seguir con el "fin del dinero barato"

"En base a lo que veo hoy, pienso que dos alzas más de tasas sería apropiado", junto con varias más el próximo año, en el marco del plan de la Fed de elevar el costo del crédito a un estadio neutral en torno al 3%, dijo la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, a Bloomberg TV.



La entrevista fue grabada el miércoles, un día antes del inicio de la conferencia anual de bancos centrales en Jackson Hole, Wyoming, de la que George es anfitriona.



El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, refirió en una entrevista con CNBC emitida más tarde en el día que considera necesarios tres o cuatro aumentos de tasas en los próximos nueve a 12 meses.



A principios de esta semana, Trump afirmó que no está "entusiasmado" con los incrementos de los fondos federales que han ocurrido bajo la dirección del presidente de la Fed, Jerome Powell, desde que el mandatario le nombró en el cargo en febrero.



"Las expresiones de angustia sobre las tasas de interés no son exclusivas de esta administración", comentó George a CNBC, usando términos casi idénticos en una entrevista por separado que ofreció a Fox Business. "Sabemos que unas tasas más altas provocan ajustes en la economía", agregó.



Kaplan estuvo de acuerdo. "Nuestro trabajo en la Reserva Federal es tomar decisiones sobre política monetaria y supervisión sin tener en cuenta las consideraciones políticas o influencia política, y estoy seguro de que continuaremos haciéndolo", declaró a CNBC.



La Fed comenzó su actual ronda de incrementos en las tasas bajo la presidencia de Janet Yellen en diciembre del 2015 y desde diciembre de 2016 las ha subido cada trimestre, incluso en su reunión de junio, cuando George se sumó a sus colegas para votar a favor de un aumento.



Ella continuaría como miembro con derecho a voto del comité de política monetaria del banco central estadounidense hasta fines del próximo año, a menos que la Reserva Federal de San Francisco designe un presidente antes de la reunión de diciembre de la Fed.



Powell hablará el viernes en la conferencia del banco central, y el mercado espera que indique que el aumento del costo del crédito continuará, dado un desempleo de un 3,9% y una inflación que ahora se acerca al objetivo del 2% del banco central.



En la actualidad, la Fed tiene un objetivo de tasas en el corto plazo de entre el 1,75% y el 2%. Este nivel está lejos aún del rango entre el 2,5% y el 3% que la mayoría de autoridades de la institución considera que ya no son un estímulo para el crecimiento económico.



George es una de las autoridades de línea más dura de la Fed y en el pasado abogó de forma consistente por un ritmo más rápido de alzas que sus colegas. No obstante, en las entrevistas emitidas el jueves se cuidó de referirse a esa idea, una posible señal de que el banco central se está acercando a un punto en que su política de fijación de tipos es menos predecible.



Kaplan también señaló que le preocupa que el crecimiento económico impulsado por la política fiscal pierda fuerza el próximo año, lo que haría innecesarias más alzas en las tasas. "Esperamos que el crecimiento económico se reduzca un poco hacia lo que llamamos potencial", expresó el funcionario.



[EN BASE A REUTERS]