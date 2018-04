El petróleo se afianza arriba de US$ 70 el barril

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de US$ 1,90, o un 2,7%, a US$ 73,48 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaron US$ 1,95, o un 2,9%, a US$ 68,47, un pico desde fines de 2014.

El mercado halló respaldo también en la expectativa de que se mantengan los recortes a la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.