El petróleo alcanzó ayer precio récord desde el año 2014

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los precios del crudo se dispararon ayer por el desacuerdo entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, a través de la alianza OPEP+, que podría limitar la producción en los próximos meses.

En este contexto, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, superó los US$ 76,90 por primera vez desde noviembre de 2014 y finalmente cerró en US$ 73,37, lo que significó una caída del 2.4%.



El petróleo de referencia en Estados Unidos operó ayer en una jornada reducida y sin cierre oficial por el festivo del Día de la Independencia, que coincidió con la fracasada reunión de la OPEP y sus aliados.

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent (de referencia para Ancap) tuvo una caída de 3,4%, al cerrar en US$ 74,53 en el mercado de futuros de Londres, después de una jornada marcada por el alza del crudo que llegó a superar los US$ 77, 84 por primera vez desde finales de octubre de 2018.



Las grandes naciones petroleras que forman la alianza OPEP+ no llegaron a un acuerdo sobre su nivel de suministro para los próximos meses y decidieron abandonar la negociación tras varios días de disputas. El mayor escollo han sido las tensiones entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que pide una mayor proporción en el reparto del bombeo conjunto entre los socios, es decir, un aumento de su cuota nacional.

"La falta de acuerdo sobre los aumentos de producción en agosto y más adelante, deja al mercado aún más deficitario que antes", dijo Neil Wilson en Markets.com.



Los miembros de la OPEP+ cancelaron su reunión prevista el lunes sin fijar otra fecha por el desacuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y el resto del grupo.



Emiratos Árabes Unidos no ha cedido en su postura de condicionar su respaldo a prorrogar la validez del acuerdo vigente, que vence en abril de 2022, a una subida de su cuota nacional. Esta posición bloquea el acuerdo preliminar alcanzado por Arabia Saudí y Rusia para aumentar cada mes el bombeo conjunto en 400.000 barriles diarios durante 14 meses (entre agosto de 2021 y septiembre de 2022). Si no se resuelve, el fracaso de las negociaciones podría conducir a renovar en agosto las cuotas de producción que se aplican en julio y en consecuencia a no aumentar la producción.



“Para la OPEP, la perspectiva de demanda sigue sólida con las reaperturas económicas y se espera que la demanda se eleve unos 5 millones de barriles diarios en la segunda mitad del año. Las reservas han estado bajando las últimas seis semanas”, indicó Sophie Griffiths, de Oanda. (En base a EFE y AFP).