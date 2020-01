El petróleo y las bolsas del mundo sufrieron los impactos de la crisis geopolítica en Medio Oriente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2020 comenzó como un año esperanzador para los mercados, ya que la confirmación de que Estados Unidos y China firmarán próximamente una tregua a la disputa comercial que tienen y que tuvo repercusiones en todo el mundo, era visto como una señal de confianza e impulsó diversos indicadores. Sin embargo, a pocas horas de esto se desató el primer conflicto geopolítico del año, de gran escala y con actores claves del mundo financiero como protagonistas.

El ataque de Estados Unidos contra un destacado comandante iraní en Bagdad disparó el precio del crudo Brent, que llegó a alcanzar un precio de US$ 69,5 el barril -máximo desde septiembre-, ante los temores de que el incidente afecte a la producción global.



Además, Wall Street cerró la sesión con pérdidas, luego que el primer día del año todos sus indicadores tocaran niveles récord. También operaron a la baja la mayoría de los mercados de América y las bolsas europeas recuperaron vigor durante la jornada, luego que abrieran con cuantiosas pérdidas por los sucesos ocurridos en Medio Oriente.



En el caso del barril de Brent -de referencia para Ancap-, los futuros para entrega en marzo cerraron en Londres en US$ 68,6 con una suba diaria de 3,54%. Por su parte, el valor del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con un aumento del 3,1 % al situarse el precio del barril en US$ 63,05.



El analista Christopher Haines, de la empresa británica Energy Aspects, dijo ayer que la notable suba del crudo obedece mayoritariamente al "riesgo geopolítico" que dicha acción militar conlleva, por "la incertidumbre sobre la posible respuesta por parte de Irán".

“Los iraníes calcularán cualquier respuesta y es poco probable que sean temerarios e imprudentes en su represalia, y esperamos que esperen su tiempo", opinó el experto. Asimismo, pronosticó que "los precios del petróleo deberían calmarse en los próximos días, aunque dada la incertidumbre de dónde y cuándo Irán puede contraatacar, se mantendrá una prima de riesgo".



Alrededor de un quinto de los suministros de petróleo global pasan a través del Estrecho de Ormuz, un enclave estratégico entre Omán e Irán.



Algunos expertos contemplan también que pueda haber algún tipo de represalia iraní contra instalaciones petroleras de otros países en la región.



Desde la firma de inversores online Share Centre expresaron inquietud porque en Oriente Medio el ataque de Estados Unidos se perciba como "una declaración de guerra".

Respuesta de los mercados.

En línea con el temor de los inversores por las repercusiones del ataque estadounidense, hubo un alza en la demanda de los activos de refugio. Por un lado, ante la avidez bajó la rentabilidad de los bonos alemanes y de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.



A su vez, el oro en honor a su fama de activo para protegerse de los riesgos, escaló 1% a un máximo de cuatro meses.



A nivel de las bolsas europeas, el índice de referencia de la zona euro que engloba a las empresas más capitalizadas, el Euro Stoxx 50, terminó ayer con una caída del 0,52%, mientras que el indicador más amplio que incluye a compañías de países europeos que no comparten la moneda común, el Stoxx 600, cedió 0,33%.

Protestas contra EE.UU. en Teherán por la muerte de Soleimani. Foto: Reuters

Respecto a los índices nacionales, destacó la caída del 1,25% de Fráncfort (llegó a bajar más de 2% durante la sesión), mientras que Milán perdió 0,56% y el IBEX español 0,46%. En contrapartida, Londres ganó 0,24% y París 0,04%.



Las empresas más beneficiadas por los sucesos en Medio Oriente fueron las petroleras: BP subió 2,75% sus acciones; Galp 2,4%; Italgás 2,28%; Repsol 1,24%; Eni 1,17% y Total 1,13%.



Las repercusiones también llegaron a América, donde la bolsa de Buenos Aires perdió 1,48 % y la plaza de Sao Paulo, la más grande de Latinoamérica y que abrió con una marcada tendencia negativa, cayó al cierre de la jornada un 0,73 %.

Los políticos de la región acusaron el impacto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que la situación en Medio Oriente seguirá impactando el precio de petróleo y podría "complicar" el mercado de combustibles en Brasil. "Que va a impactar, va. Ahora vamos a ver nuestro límite aquí. Si sube mucho, complica", admitió Bolsonaro.



En esto coincidió el ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, quien indicó que temen que el ataque estadounidense genere un "ruido" que no solo haga aumentar el precio del petróleo, sino que afecte otras variables económicas a nivel mundial. "Creo que es (un conflicto) de un orden de magnitud distinto al que teníamos en la guerra comercial China-Estados Unidos", afirmó.