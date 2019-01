El petróleo Brent sube por anuncios de recorte

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 62,68, un 2,51% más que al finalizar la sesión anterior.



El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap y en Europa, concluyó la jornada con un incremento de US$ 1,54 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 61,14.



El precio del Brent repuntó después de que Rusia y Arabia Saudí se hayan comprometido a limitar sus extracciones en la primera mitad del año hasta 11,19 y 10,31 millones de barriles al día, respectivamente.



La medida se enmarca en el recorte pactado en diciembre entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios con el objetivo de impulsar los precios.



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer 3,3% y se situó en US$ 53,80 el barril, su pico máximo en dos meses.