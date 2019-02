Petróleo Brent subió 0,66% y cerró la sesión en US$ 62,1

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del barril de crudo Brent para entrega en abril terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 62,1, un 0,66% más que al cierre de la sesión previa.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap y Europa, concluyó la jornada con un avance de US$ 0,41 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 61,69.



El Brent se apreció por el temor a una posible caída de la demanda debido a la ralentización de la economía global y las tensiones comerciales de Estados Unidos y China.



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 0,15% y se situó en US$ 52,72. En la semana el barril perdió en total 4,6%.